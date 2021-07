Apple voudrait que les batteries de l’Apple Car soient produites aux États-Unis

in

Le projet Titan a traversé de nombreuses phases depuis son introduction dans le moulin à rumeurs en 2015. Pendant un certain temps, Apple s’était concentré sur la technologie de conduite autonome plutôt que sur le matériel. Bien que la vraie voiture soit encore dans plusieurs années, la plupart des publications pensent maintenant qu’Apple vise à nouveau à expédier un vrai véhicule électrique. Digitimes a aujourd’hui un rapport sur la chaîne d’approvisionnement des batteries.

Les récentes nouvelles sur l’embauche continuent de montrer la volonté d’Apple de créer un véritable véhicule. Le mois dernier, Bloomberg a annoncé qu’Apple avait embauché un employé à long terme de BMW qui a dirigé le développement du véhicule électrique BMW i3. Apple a également recruté le vice-président du développement des châssis de Porsche plus tôt dans l’année.

Digitimes dit qu’Apple insiste pour que les batteries de son véhicule électrique soient produites aux États-Unis.

Apple a apparemment eu des discussions préliminaires avec les plus grands fournisseurs de batteries de Chine, CATL et BYD, mais cela demande apparemment une production nationale. Foxconn est dans une position privilégiée pour décrocher des commandes, car le principal assembleur d’iPhone prévoit d’installer bientôt des usines de batteries et de voitures électriques aux États-Unis.

Il y a eu récemment de nombreuses rumeurs de partenariat avec la chaîne d’approvisionnement Apple Car, bien qu’aucune de ces rumeurs ne se soit encore concrétisée. Pendant un certain temps, Apple aurait été en pourparlers avec Hyundai et Kia, bien que ces négociations aient apparemment échoué car Apple ne voulait pas que la voiture soit marquée comme autre chose qu’Apple.

En mars, Bloomberg a déclaré que Foxconn ou Magna étaient très probablement des partenaires de fabrication pour l’Apple Car. Bloomberg a cité un employé d’Apple qui a déclaré que ” Foxconn est habitué à ce que les ingénieurs d’Apple lui disent quoi faire “.

Par la suite, en avril, le Korea Times a publié un rapport affirmant qu’Apple était sur le point de signer un accord avec LG et Magna. Plusieurs mois plus tard, cependant, il ne semble pas que cela se soit produit.

