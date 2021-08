Apple, vous avez rompu vos promesses de confidentialité et nos cœurs

Apple, tu m’as brisé le cœur. L’entreprise qui a compris que défendre la vie privée est un énorme argument de vente a trahi ce message et ses nombreux fans fidèles et aimants. Apple a trahi son cœur. Et ne vous y trompez pas, de nombreux fans fidèles d’Apple le quitteront pour cette trahison.

La route de l’enfer est pavée de bonnes intentions

La technologie CSAM d’Apple est louable dans son objectif, arrêter la pédopornographie, mais de nombreuses autres causes sont également louables. L’arrêt du terrorisme et d’innombrables meurtres n’est-il pas louable ? Aider les autorités à résoudre le crime n’est-il pas louable ? Donner les données privées de ceux qui sont décédés (ceux qui n’ont pas laissé d’autorisation ou de mot de passe) aux proches survivants n’est-il pas louable ? Ce sont tous louables.

Après tout, nous pouvons mettre fin à presque tous les crimes si nous enfermons tout le monde dans une cellule en leur refusant toutes les libertés. Mais vous ne sacrifiez pas la liberté sur l’autel du mal. C’est l’inverse. Apple dans le passé l’a compris. Et ses utilisateurs l’ont adoré pour savoir que tous les maux de la terre ne sont pas une raison suffisante pour détruire les libertés, les libertés et les droits d’une seule personne. Car en sacrifiant l’un, il détruit les droits et la liberté pour nous tous.

Ce n’est plus. Apple est revenu sur cet axiome et, plus important encore, a rompu la promesse de confidentialité de Steve Jobs, grossièrement paraphrasée : informez l’utilisateur de ce que vous faites et demandez la permission, à plusieurs reprises. Mais Apple ne demande pas votre permission. Il ne vous informera même pas qu’il scanne vos fichiers, encore moins à plusieurs reprises. Vous avez dû vous renseigner à ce sujet par un blog technique de laquais comme si vous ne compreniez pas.

Les gens comprennent. L’essentiel est que la technologie CSAM d’Apple a ouvert une porte dérobée. Il envahit votre vie privée. Tous les gestes techniques sauvages d’Apple ne sont que cela, pour vous distraire du fait que le CSAM d’Apple doit lire vos fichiers privés sur votre appareil pour les faire correspondre à quelque chose, dans ce cas une mauvaise chose, selon des critères de recherche établis par quelqu’un d’autre. Et que quelqu’un et quelque chose sont intrinsèquement mutables.

C’est juste du code

Les dernières explications techniques du bureau politique de Bagdad Bob d’Apple indiquent que le code qu’ils ont écrit comporte de nombreuses protections et qu’Apple empêchera quiconque de rechercher autre chose que ces mauvaises choses qui dissimulent son invasion de « scannage » de votre propriété privée. Le CSAM d’Apple scanne vos données, sans vous en informer, et le tout sans votre permission. De plus, les explications d’Apple ignorent que le code est infiniment modifiable et temporaire, tout comme les personnes qui le supervisent. Même si vous faites confiance aux gens d’Apple pour faire ce qu’il faut aujourd’hui, les gens là-bas demain n’auront peut-être pas le même pouvoir, les mêmes inclinations ou le même programme. Un simple changement de gestion et une mise à jour de patch logiciel, et maintenant les critères et ceux qui tirent les ficelles sont différents.

C’est le même genre de geste qui nous a apporté le Patriot Act, avec tant d’assurances qu’il ne serait jamais abusé. Mais bien sûr, comme tout le reste de son genre, il a été maltraité. Ce n’est jamais une question de si. C’est toujours une question de combien de temps, et à quel point il sera maltraité. Mais c’est pire. Parce que c’est juste du code. Et ce code est tellement facile à modifier pour ses propres raisons (par exemple, la correction d’inévitables bugs de fuite de données, de fonctionnalités ou pire). Et à la demande des autres (par exemple, des gouvernements et agences étrangères puissants seront impatients de forcer leur chemin par cette porte).

Pomme arrogante encore

Apple a apparemment compris tout cela lorsqu’il s’est opposé au FBI. Mais ils ont perdu leur chemin. Et pire, ils sont arrogants à ce sujet.

Dans le passé, quand Apple et Steve Jobs ont fait une erreur, il a été assez humble pour l’admettre (voir Macworld San Francisco Keynote 2001 à ~ 33:45 où Steve admet qu’ils ont presque raté l’importance des graveurs de CD dans la révolution de la musique numérique). Après cela, le cours de Steve a rapidement corrigé et Apple a connu un succès incroyable avec la campagne Rip, Mix, Burn.

Tim Cook semble incapable de faire autre chose que de lire des réponses en plastique sur des souffleurs. Au lieu de cela, il envoie comme fourrage Craig Federighi pour livrer la défense Chewbacca; dans ce qui pourrait être la pire présentation de relations publiques de l’histoire de la technologie, Apple a publié une « clarification » technique de chansons et de danses de relations publiques qui se traduit essentiellement par : « nous sommes tellement désolés que vous soyez si stupide que vous ne le fassiez pas. comprenez à quel point nous avons raison.

Activé par une presse technique faible et non critique, il est probablement trop tard

Apple pourrait encore résoudre ce problème. Ils peuvent faire ce que Steve a fait. Dites que vous avez fait une erreur. Changer de direction. Dites que vous avez appris de l’erreur et promettez de ne plus recommencer. S’ils font ça, ils peuvent en revenir. Mais je ne vois rien dans la composition du leadership d’Apple capable d’une telle humilité.

Ce qui est pire, c’est que la plupart de la presse technique pour Apple n’est rien de plus que des apologistes à la tête de PEZ à la pomme qui régurgitent la ligne du parti. Au pire, ils ont hâte de lécher les bottes d’Apple (pour un futur accès privilégié et plus de clics sans aucun doute) et d’expliquer à tout le monde à quel point les gens stupides comprennent mal Apple, et au mieux ils s’éloignent complètement du sujet. C’est un record très cohérent de lâcheté et de stupidité de la part de la presse technique, et plus inattendu.

Malheureusement, à la fin, Apple nous a promis la confidentialité, et tout ce que nous avons obtenu était une porte dérobée moche.