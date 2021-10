Apple vous permet désormais de consulter les messages, le téléphone, les photos et Safari sur l’App Store

Il y a environ un mois, Apple a commencé à permettre aux utilisateurs d’examiner certaines applications intégrées via l’examen de l’App Store. Maintenant, juste après la sortie d’iOS 15.1, la société ouvre Messages, Téléphone, Photos et Safari à l’examen des utilisateurs.

Lorsqu’Apple a apporté ce changement, Benjamin Mayo de . s’est demandé pourquoi la société avait finalement commencé à laisser les utilisateurs examiner les applications intégrées :

Pendant très longtemps, l’App Store n’a pas permis aux utilisateurs d’évaluer ou d’évaluer les applications iPhone et iPad intégrées d’Apple, telles que Mail, Music, News, Stocks et Calculator (…). Bien qu’Apple n’ait aucune raison d’annoncer officiellement ce changement de politique, il est possible qu’Apple l’ait ouvert en raison de la pression concurrentielle imminente, car les applications tierces ne sont pas autorisées à masquer leurs notes sur l’App Store.

Ce qui est amusant, c’est qu’Apple permet désormais aux utilisateurs d’examiner certaines applications inhabituelles. Par exemple, que pouvez-vous faire à propos des messages ou du téléphone ? Bien sûr, l’entreprise peut toujours améliorer les fonctionnalités d’iMessage, comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises, mais l’application Phone ? « Trop d’appels. Le detesté? »

Étant donné qu’Apple vient de déployer la possibilité d’examiner ces autres applications, il n’y a jusqu’à présent que quelques commentaires à leur sujet. Les messages, par exemple, ont un nombre impressionnant de 4,7 étoiles.

Avec ce changement, nous espérons qu’Apple commencera à prêter attention à ce que les utilisateurs pensent de leurs propres applications. Par exemple, l’une des principales fonctionnalités demandées par les utilisateurs d’iPhone pour Photos est la possibilité de verrouiller des photos avec Face ID ou Touch ID. Cela arrivera-t-il jamais?

Avis des utilisateurs sur l’application Météo

Une autre chose à laquelle il faut faire attention est qu’Apple ne permet aux utilisateurs d’examiner Safari que maintenant, après la sortie d’iOS 15.1. Avec cette mise à jour, la société a repoussé l’ancienne conception pour les utilisateurs d’iPad et de Mac.

De plus, juste pour récapituler, en septembre, Apple Music avait une note moyenne de 3,7 avec plus de 300 avis, et maintenant il a une note moyenne de 3,3 avec près de 2 000 avis.

Avez-vous déjà passé en revue une application Apple intégrée sur l’App Store ? Lequel préférez-vous? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

Merci à Kosta Eleftheriou d’avoir repéré ce changement !

