Apple vous permet désormais de partager à quel point vous aimez ou détestez les applications intégrées via les critiques de l’App Store

Pendant très longtemps, l’App Store n’a pas permis aux utilisateurs d’évaluer ou d’évaluer les applications iPhone et iPad intégrées d’Apple, telles que Mail, Music, News, Stocks et Calculator. Cependant, apparemment depuis la sortie d’iOS 15 plus tôt ce mois-ci, Apple a maintenant levé cette restriction. C’est maintenant la saison ouverte pour les commentaires de l’App Store sur les applications en stock d’Apple.

Comme vous pouvez vous y attendre, les commentaires des clients affluent déjà pour les applications d’Apple, l’application Podcasts étant actuellement la pire statistiquement avec une note de 2.0…

Bien qu’Apple n’ait aucune raison d’annoncer officiellement ce changement de politique, il est possible qu’Apple l’ait ouvert en raison de la pression concurrentielle imminente, car les applications tierces ne sont pas autorisées à masquer leurs notes sur l’App Store.

Vous pouvez évaluer et examiner n’importe quelle application Apple qui est supprimable et réinstallable via l’App Store, donc les applications système de base comme Téléphone ou Messages sont exemptées car elles n’ont pas de listes App Store.

Comme la possibilité d’évaluer et d’évaluer est encore assez récente, la plupart des applications en stock n’ont jusqu’à présent que quelques dizaines d’évaluations. Cependant, vous pouvez imaginer que tous ceux qui ont des griefs après la mise à niveau vers iOS 15 se précipitent vers l’App Store pour laisser leurs commentaires «constructifs» d’une étoile.

L’un des services les plus populaires d’Apple, Apple Music, a déjà enregistré environ 300 avis avec une note moyenne de 3,7.

Comme mentionné précédemment, Podcasts ne fait que franchir la barre des 2 étoiles alors que les clients continuent de se plaindre des changements apportés par la refonte de l’application iOS 14.5. L’application Translate ne gère que 2,2 étoiles, les critiques notant qu’elle est pâle par rapport à la qualité des traductions fournies par des applications concurrentes comme Google Translate. Apple News n’obtient pas non plus une note de passage à 2,3 étoiles, de nombreux critiques se plaignant du plantage répété de l’application lors de la navigation dans les articles.

Aucune application Apple n’approche le légendaire score parfait de 5 étoiles. Voice Memos semble être actuellement l’application intégrée la mieux notée d’Apple, avec 4 étoiles. La météo se porte également relativement bien, à 3,7 étoiles, les clients appréciant les améliorations apportées par la mise à jour iOS 15. Cependant, il existe une demande de fonctionnalité commune pour les applications Météo et Calculatrice…

Les critiques de Stocks sont particulièrement comiques :

