Apple vous permettra enfin de signaler les escroqueries de l’App Store avec le bouton Signaler un problème

Il y a un mois, nous avons dressé une liste de huit choses évidentes qu’Apple pourrait faire pour prouver qu’il fait passer les utilisateurs de l’App Store avant les bénéfices. Aujourd’hui, j’ai appris que l’entreprise avait mis en œuvre au moins une de ces idées : Apple vous permettra désormais de signaler directement une application frauduleuse à partir de sa liste dans l’App Store avec une version nouvelle et améliorée de son bouton « Signaler un problème ».

Comme le soulignent Richard Mazkewich et le chasseur d’escroqueries Kosta Eleftheriou sur Twitter, le bouton n’est pas seulement revenu aux listes d’applications individuelles pour la première fois depuis des années, il inclut désormais une option dédiée « Signaler une escroquerie ou une fraude » dans le menu déroulant.

Jusqu’à iOS 15, la seule façon de trouver ce bouton était de faire défiler jusqu’en bas de l’onglet Applications ou Jeux de l’App Store, d’être expulsé vers un site Web où vous deviez vous reconnecter. Ensuite, vous pouvez choisir parmi “Signaler une activité suspecte”, “Signaler un problème de qualité”, “Demander un remboursement” ou “Trouver mon contenu”. Aucune des options n’offrait un moyen clair de signaler une arnaque, et le “Signaler une activité suspecte” vous redirigerait plutôt vers l’assistance Apple.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Apple ne vous laisserait signaler “un problème de qualité” que si vous aviez déjà payé de l’argent (et donc tombé dans le piège).

Mais maintenant, il semble que chaque application gratuite avec des achats intégrés semble offrir l’option “Signaler un problème”. J’ai vérifié une poignée d’applications pour lesquelles je n’ai jamais payé (mais j’aurais pu) et elles ont toutes affiché le bouton. Vous serez toujours expulsé vers un site Web où vous devrez vous connecter, mais dans l’ensemble, cela semble être un pas en avant.

Apple embauche-t-il réellement des enquêteurs sur les escroqueries?

Bien sûr, la grande question est de savoir si Apple prendra réellement des mesures sur ces rapports. Une autre chose que nous avons soulignée le mois dernier est qu’Apple ne compte que 500 évaluateurs d’applications humaines – contre 15 000 modérateurs de contenu sur Facebook, 20 000 chez Google et, oui, 2 200 sur Twitter (une entreprise loin d’être la plus précieuse et la plus rentable au monde) .

Curieusement, il peut également y avoir du mouvement sur ce front : Eleftheriou m’a fait remarquer qu’Apple avait commencé à embaucher pour un poste d’« enquêteur ASI » le 8 septembre. “Les enquêteurs de l’ASI sont chargés d’enquêter sur les applications et les tendances frauduleuses, ainsi que sur les développeurs impliqués”, lit-on dans l’offre d’emploi.

Dommage que l’offre d’emploi n’existe plus ; il a été retiré.

Peut-être, à tout le moins, les systèmes automatisés d’Apple peuvent-ils utiliser les nouvelles données pour sonner l’alarme lorsqu’une application frauduleuse franchit un seuil prédéfini.

Apple semble définitivement à l’écoute de la récente vague de colère autour de l’App Store. En plus d’une variété de petites concessions forcées à la suite d’un examen judiciaire et réglementaire, Apple vient de commencer à permettre aux utilisateurs d’examiner les propres applications de l’entreprise qu’elle regroupe avec chaque iPhone. Les podcasts Apple, la météo et même l’application Calculatrice intégrée sont tous des jeux équitables pour les critiques 1 étoile en colère. L’immunité contre le contrôle des utilisateurs n’est peut-être pas l’avantage le plus flagrant dont Apple a bénéficié dans son propre App Store, mais il est agréable de voir l’entreprise égaliser un peu les règles du jeu.

