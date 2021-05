Apple VP évoque le prix 2021 de l’Apple TV 4K dans une nouvelle interview

Les critiques de la nouvelle Apple TV 4K sont disponibles aujourd’hui. Alors que la plupart des articles se concentrent sur la nouvelle télécommande Siri, qui est un «achat incontournable», beaucoup ont souligné que le prix du décodeur d’Apple est toujours prohibitif. Aujourd’hui, CNN a interviewé Tim Twedahl, vice-président du marketing produit pour la maison et l’audio d’Apple, à propos de la nouvelle Apple TV 4K.

Depuis un certain temps, les utilisateurs demandent une nouvelle Apple TV – moi y compris – avec une Siri Remote repensée, un processeur plus rapide et une version moins chère du décodeur. Apple a livré deux des trois choses que les utilisateurs voulaient, mais les prix restent les mêmes.

«Nous voulons offrir la meilleure expérience aux clients pour tout ce qu’ils aiment regarder et nous voulons la rendre vraiment riche pour les personnes qui sont engagées dans l’écosystème Apple», déclare Tim Twerdahl.

Dans l’interview, Twerdahl se concentre sur «l’expérience cinématographique» qu’il attend des utilisateurs avec cette nouvelle Apple TV. Avec la prise en charge des puces HDMI 2.1 et A12 Bionic, l’Apple TV 4K 2021 offre un contenu jusqu’à 4K HDR à 60 ips.

«Offrir la meilleure expérience de visionnage à la télévision est vraiment l’objectif de l’Apple TV», déclare Twerdahl. «Nous voulons nous assurer que, quelles que soient les spécifications qui vous intéressent, obtenir la meilleure qualité d’image absolue pour avoir l’expérience la plus cinématographique pour vraiment profiter de tout le contenu incroyable qui existe.»

Selon Apple VP, les jeux sur Apple TV sont un autre «excellent rapport qualité-prix pour les clients», avec «une énorme quantité de contenu». Avec tvOS 14.5, le décodeur prend désormais entièrement en charge les contrôleurs de jeu PlayStation et Xbox. Mais, alors que l’essai Apple vs Epic Games se poursuit, il a déclaré que cette nouvelle Apple TV n’est “probablement pas conçue pour rivaliser directement avec les Xbox et les PlayStations du monde.”

Concernant le prix de la nouvelle Apple TV, Tim Twedahl pense qu ‘«il y a énormément de valeur dans ces 179 $». Il énumère trois raisons: une expérience de meilleure qualité avec les spécifications matérielles, avoir tout le contenu que les gens veulent et l’écosystème de l’Apple TV avec d’autres appareils Apple.

«Je pense que c’est ce qui distingue vraiment Apple TV 4K des autres, c’est cette puissance qui nous permet d’avoir la meilleure expérience de visionnage et l’intégration d’écosystème la plus profonde et la plus riche que vous puissiez obtenir», explique Twerdahl.

Dans l’interview, il fait l’éloge d’Apple Fitness + et de l’Apple TV 4K et du HomePod mini en tant que hubs pour connecter les maisons. Si Apple publie un jour un autre décodeur à un prix bon marché, il termine:

«Pour nous, nous voulons nous assurer que nous pensons toujours au côté valeur de l’équation, pas seulement au prix, n’est-ce pas? Et si nous continuons à apporter une valeur démesurée, comme je crois que nous le faisons, c’est ce qui compte le plus pour nous. »

La nouvelle Apple TV 4K sera lancée demain, à partir de 179 $.

