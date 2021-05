Apple vs Epic Games: Apple vient-il d’admettre que son Mac “ sécurisé ” a des problèmes de logiciels malveillants?

Federighi a déclaré que le niveau de malware sur Mac n’est pas acceptable pour l’entreprise.

Apple macOS: Apple est actuellement enfermé dans une bataille juridique avec Epic Games, le développeur de Fortnite, sur sa décision de supprimer Fortnite en raison d’une politique de l’App Store qui a été soutenue par le développeur. La bataille pourrait décider de l’avenir de la façon dont Cupertino mène ses activités, et maintenant dans un témoignage devant le tribunal lors de l’affaire antitrust, Apple a probablement jeté le Mac sous le bus pour protéger l’iPhone. Même si Apple fouille continuellement auprès de Windows pour les problèmes de logiciels malveillants auxquels il est confronté, Craig Federighi, vice-président principal de l’ingénierie logicielle de la société, a admis que macOS était confronté à ses propres problèmes de logiciels malveillants.

Federighi a déclaré que le niveau de malware sur Mac n’était pas acceptable pour l’entreprise, admettant que son macOS, qui est vanté par Cupertino pour sa sécurité, n’est pas aussi sûr qu’il le souhaiterait. C’était en réponse au juge lui demandant pourquoi Apple ne pouvait pas appliquer le modèle macOS qui autorise également le téléchargement d’applications tierces sur iPhone. Ainsi, afin de s’assurer que la question de la sécurité de l’iPhone reste également primordiale pendant cette bataille juridique, Federighi a jeté macOS sous le bus en disant que si les techniques de sécurité de Mac devaient être appliquées à l’écosystème iOS, alors en considérant tous les appareils utilisés. , le problème se situerait à un niveau beaucoup plus élevé que sur Mac. Il a ajouté que cela conduirait à une très mauvaise situation pour les utilisateurs iOS.

Essentiellement, ce sur quoi Apple compte, c’est la probabilité que la sécurité de l’iPhone soit primordiale dans toute décision prise au cours de l’affaire, car la question de la sécurité de l’utilisateur est sans compromis. Le macOS est le seul système Apple qui permet le téléchargement d’applications tierces, et en montrant qu’il présente des risques même dans son Mac sécurisé, Cupertino tente de faire pencher la balance en sa faveur.

Fondamentalement, Epic Games a traîné Apple en justice après que ce dernier ait retiré son jeu Fortnite de l’App Store pour avoir bafoué la règle de Cupertino selon laquelle tout achat intégré d’articles numériques sur iPhone doit être effectué via la passerelle de paiement d’Apple et non via son propre paiement. traiter. Cependant, dans un tel achat, Apple déduit une commission de 30% du développeur, et Epic Games a sciemment bafoué cette règle en pensant qu’elle était injuste. Peu de temps après le retrait du jeu, le développeur de l’application a intenté une action antitrust contre le fabricant d’iPhone, et maintenant, l’avenir du fonctionnement d’Apple dépend de l’issue de cette affaire.

Montrer que les téléchargements tiers peuvent éventuellement compromettre la sécurité de l’iPhone est une carte forte qu’Apple joue.

Cependant, cet aveu pourrait conduire à l’indignation de ses utilisateurs de Mac et, par conséquent, pour les pacifier, Federighi a également déclaré que Mac était toujours en sécurité s’il était «exploité correctement», ajoutant qu’il était assorti d’un «certain niveau de responsabilité» parmi les utilisateurs. Il a également affirmé qu’il était toujours plus sûr que les PC Windows, continuant de placer son Mac comme l’option la plus sécurisée disponible sur le segment. Cupertino a également tenté de mettre en évidence les normes de sécurité qui lui semblaient acceptables lorsque Federighi a déclaré que son iOS fournissait un niveau de sécurité que les enfants ou même les nourrissons pourraient utiliser et que sa sécurité ne serait pas compromise. En soulignant le niveau de sécurité qu’il essaie d’offrir sur iOS, il pourrait également essayer de minimiser la gravité du malware en montrant que les normes élevées qu’il maintient signifient que même un petit écart serait inacceptable pour Apple.

Le procès a le potentiel de sortir de nombreux squelettes du placard d’Apple et clairement, la société tente de garder ses bases couvertes et de marcher légèrement tout en défendant sa position, qui, selon Epic Games, exploite sa position dominante. Vendredi, le PDG d’Apple, Tim Cook, témoignera probablement dans l’affaire et, par conséquent, il reste à voir quelles informations supplémentaires sur le géant de la technologie pourraient être divulguées dans l’affaire avant que les deux parties ne présentent leurs arguments de clôture la semaine prochaine.

