Apple vs Epic Games: dans la décision du juge fédéral dans une affaire antitrust, le fabricant d’iPhone perd mais gagne

Apple contre Epic Games : Apple a reçu un coup apparemment majeur dans sa bataille judiciaire avec le fabricant de Fortnite Epic Games. Cupertino a reçu l’ordre de changer considérablement la façon dont il génère de l’argent à partir de l’App Store. La décision peut coûter à Apple une part importante de son marché de 100 milliards de dollars pour les jeux mobiles. Vendredi, un juge fédéral a ordonné à Apple de laisser les développeurs d’applications mobiles utiliser des méthodes de paiement externes, accordant ainsi une injonction que le développeur Epic Games Inc avait demandée. La bataille juridique a duré un an et s’est terminée, au moins à ce stade, avec les ordonnances émises par la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers.

Les ordonnances du juge sont arrivées alors qu’Apple a fait face à des pressions du monde entier pour ouvrir son App Store à la concurrence. À l’heure actuelle, Apple facture une commission intéressante de 30 % sur les transactions effectuées via son App Store et, conformément à sa politique sur l’App Store, les développeurs sont tenus d’utiliser le portail de paiement de l’App Store pour tous les jetons numériques vendus sur les applications. Selon Bloomberg, l’App Store gagne plus de 20 milliards de dollars chaque année, avec une marge bénéficiaire de plus de 75 %.

Étant donné qu’Apple ne permet pas aux développeurs d’utiliser des passerelles de paiement en dehors de l’App Store et facture également une commission de 30%, cela entraîne des frais plus élevés pour les consommateurs. En conséquence, le juge a statué que Cupertino empêchait les consommateurs d’obtenir des prix inférieurs et se livrait donc à un comportement anticoncurrentiel.

Bien qu’il s’agisse d’un coup dur pour Apple en termes de revenus générés par les développeurs de l’App Store, la décision a été plus un soulagement qu’autre chose, objectivement parlant.

Epic Games, qui a déposé une plainte après qu’Apple ait interdit Fortnite de l’App Store pour avoir utilisé une passerelle de paiement tierce, visait un coup plus dur pour le fabricant d’iPhone lorsqu’il a déposé cette affaire antitrust. Cependant, cela ne s’est pas produit.

Le juge, tout en ordonnant à Apple d’autoriser les méthodes de paiement externes, a également statué que l’App Store n’était pas un monopole et, par conséquent, n’a pas ordonné à Apple d’autoriser les magasins d’applications tiers à fonctionner sur ses appareils.

Cela signifie que les développeurs devraient toujours continuer à travailler avec Apple pour atteindre la base d’utilisateurs iOS, et cela pourrait être un gros ego à avaler, en particulier pour Epic Games.

Cupertino a publié une déclaration après la décision, déclarant que le tribunal avait “affirmé” ce que le fabricant d’iPhone savait depuis le début – “L’App Store n’enfreint pas la loi antitrust”. Il a déclaré que le tribunal a reconnu que «le succès n’est pas illégal».

Pendant ce temps, on pourrait penser qu’Epic Games serait heureux que la cause réelle du procès – la politique d’Apple qui empêche les développeurs d’utiliser des passerelles de paiement tierces – ait été résolue et que l’injonction demandée ait été accordée. Mais le fondateur et PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, n’est pas du tout satisfait du résultat, semble-t-il, comme il l’a tweeté : « La décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les app stores pour un milliard de consommateurs. »

Il a en outre déclaré: “Fortnite reviendra sur l’App Store iOS quand et où Epic pourra proposer le paiement via l’application en concurrence loyale avec le paiement via l’application Apple, en transmettant les économies aux consommateurs.”

Cependant, il est compréhensible qu’Epic soit contrarié, car même si le problème avait commencé avec le problème du paiement par des tiers, Epic l’a transformé en un cas où il cherchait à avoir son propre marché au sein de l’App Store où les joueurs pourraient acheter des biens virtuels directement depuis Epic Games.

Il était peu probable que ce souhait soit exaucé dès le début, car d’une certaine manière, il est similaire à ce à quoi Epic s’était opposé en premier lieu.

En fait, le juge a également décidé qu’Apple n’avait qu’à donner aux consommateurs la possibilité d’acheter des produits sur l’App Store ou de quitter l’écosystème pour acheter les produits directement auprès des développeurs sur le Web. Elle a déclaré que Cupertino pourrait continuer à contrôler les transactions sur l’App Store et pourrait facturer la commission de 30% qu’il fait.

Autre mauvaise nouvelle pour Epic, alors que le juge a accordé une injonction, elle a également noté qu’Epic Games était en violation de son contrat avec Apple et a ordonné au développeur de payer un minimum de 4 millions de dollars de dommages et intérêts.

Au cours de la bataille juridique, Apple n’a ménagé aucun effort pour prouver que la raison pour laquelle il n’autorisait pas le chargement latéral d’applications sur le téléphone était pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, ce qui est également vrai dans une certaine mesure. Cupertino avait même jeté son précieux Mac sous le bus, affirmant que le chargement latéral d’applications sur Mac le rendait plus vulnérable que ce qui est acceptable pour l’entreprise et qu’il ne voulait pas qu’il en soit de même pour l’iPhone. Il semble que le récit d’Apple selon lequel la confidentialité des utilisateurs et la sécurité des appareils sont primordiales pour l’entreprise a porté ses fruits, car Apple ne s’en est tiré qu’avec ce qui semble être une tape sur le poignet après la longue bataille.

