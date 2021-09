Apple vs Epic Games : Epic Games est-il vraiment gagnant ? Apple refuse de réintégrer Fortnite sur iOS jusqu’au verdict final

Le juge avait également ordonné à Epic de verser des dommages et intérêts à Apple pour rupture volontaire de contrat, ce qu’Epic a fait.

Apple contre Epic Games : La bataille juridique entre le développeur de Fortnite Epic Games et le géant de la technologie Apple a atteint un certain entracte plus tôt ce mois-ci lorsqu’un juge fédéral de district a ordonné à Apple de donner aux joueurs une option supplémentaire pour quitter l’écosystème du jeu et acheter des jetons numériques dans un jeu. Techniquement, cela aurait dû compter comme une victoire dans les livres d’Epic, mais ce n’est pas le cas, et il a exprimé son intention de faire appel devant la Haute Cour pour la partie du procès qu’il a perdue. Même si la Haute Cour n’a pas encore accepté d’entendre l’appel d’Epic, cela semble être en cours. Pendant ce temps, Apple a, dans une série d’e-mails apparents, a déclaré à Epic que son compte de développeur ne serait pas rétabli sur l’App Store tant que le procès et sa procédure d’appel ne seraient pas terminés, même si cela pourrait prendre des années pour atteindre ce stade.

Lire aussi | Apple vs Epic Games: dans la décision du juge fédéral dans une affaire antitrust, le fabricant d’iPhone perd mais gagne

Le PDG et fondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, a partagé des e-mails d’Apple sur son compte Twitter indiquant qu’Apple avait refusé de ramener Fortnite sur l’App Store jusqu’à ce que “le jugement du tribunal de district devienne définitif et sans appel”. Cela signifie que jusqu’à ce que les deux parties ou l’une des parties aient la possibilité de faire appel de la décision, les utilisateurs d’iOS ne pourront pas jouer à Fortnite sur leur appareil Apple.

Tard hier soir, Apple a informé Epic que Fortnite sera mis sur liste noire de l’écosystème Apple jusqu’à l’épuisement de tous les recours judiciaires, ce qui pourrait durer jusqu’à 5 ans. pic.twitter.com/QCD7wogJef – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 22 septembre 2021

Epic a qualifié cette décision d’Apple revenant sur sa parole. Sweeney a écrit : « Apple a menti. Apple a passé un an à dire au monde, au tribunal et à la presse qu’ils “salueraient le retour d’Epic sur l’App Store s’ils acceptaient de jouer selon les mêmes règles que tout le monde”.

Pendant ce temps, dans le courrier, Cupertino a écrit qu’il avait exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas rétablir le compte du développeur pour le moment. Il a également cité le jugement rendu par la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers, dans lequel elle a déclaré qu’Apple avait agi dans son droit de résilier les comptes liés à Epic après qu’Epic ait intentionnellement violé le contrat qu’il avait avec Cupertino.

Le juge avait également ordonné à Epic de verser des dommages et intérêts à Apple pour rupture volontaire de contrat, ce qu’Epic a fait.

En résumé, conformément à la politique de l’App Store d’Apple, les développeurs d’applications ne peuvent utiliser la passerelle de paiement de l’App Store que pour les jetons numériques vendus dans les applications, et sur toute transaction, Cupertino a le droit de facturer une commission de 30 %. Cependant, Epic Games a trouvé cette politique anticoncurrentielle et a donc rompu le contrat et ajouté une passerelle de paiement tiers à Fortnite pour les biens numériques. Apple a ensuite supprimé Fortnite de l’App Store et bloqué les comptes des développeurs d’Epic Games, à la suite de quoi le développeur a déposé une plainte antitrust contre le géant de la technologie.

Plus tôt ce mois-ci, dans une décision, le juge du tribunal de district a statué que la politique d’Apple consistant à n’utiliser que la passerelle App Store empêchait les clients d’obtenir des prix moins chers, et a donc ordonné à Apple d’autoriser une option où les clients pouvaient choisir la passerelle de paiement App Store pour acheter ou ils pourraient quitter l’écosystème et acheter les biens numériques directement aux développeurs sur le Web. Bien que cela puisse être un coup dur pour Apple car cela pourrait coûter une grande partie des revenus qu’il tire de l’App Store, cela compterait toujours comme une victoire pour Apple, puisque le juge a également décidé qu’Apple pourrait continuer à facturer une commission de 30% sur les transactions qui ont lieu via la passerelle de paiement App Store.

Epic n’est pas satisfait du verdict et a donc exprimé son intention de faire appel de la décision. D’un autre côté, bien qu’il puisse sembler qu’Apple ait perdu le verdict, si c’était quelque chose qui dérangeait vraiment Apple, il ferait sans aucun doute appel de la décision. Cependant, dans l’état actuel des choses, Cupertino a déclaré qu’il envisageait toujours les options d’appel, mais en même temps, une fois le verdict du juge de district rendu, le PDG Tim Cook a déclaré à ses employés qu’il avait hâte d’aller de l’avant après le décision.

C’est apparemment la meilleure option pour Apple, car à part l’ordre de modifier sa politique de l’App Store et d’intégrer une option de paiement tiers via le Web, Apple a gagné sur tous les chefs d’accusation qu’Epic avait fait appel, y compris le jugement selon lequel Apple n’était pas un monopole et n’avait donc pas besoin d’autoriser les magasins d’applications tiers à s’exécuter sur ses appareils. En ce qui concerne l’option de passerelle de paiement tiers, à ce stade, il est entendu que cela serait acheminé via le Web, et si un consommateur achetait des biens numériques dans le jeu, il aurait la possibilité d’acheter via l’App Store (la façon dont il fonctionne actuellement), ou quittez l’écosystème du jeu pour aller sur le Web et acheter le jeton directement auprès du développeur. Ce dernier, franchement, semble fastidieux et peu attrayant, et n’est donc pas très susceptible d’être populaire auprès des clients. Cela signifie qu’Apple pourrait ne pas subir de perte de revenus majeure après tout.

Avec un verdict aussi bon et aussi favorable, il n’aurait aucun sens pour Apple de faire appel, à moins que Cupertino ne cherche vraiment à s’en prendre à Epic pour avoir tenté de nuire à l’image du géant de la technologie. Pourtant, même pour Apple, cela semble être un trop gros pari. Il est peu probable qu’Apple fasse appel.

Bien qu’Apple n’ait pas commenté les propos de Sweeney sur Twitter, il n’a pas contesté l’authenticité des documents que le PDG d’Epic Games a partagés sur le site de microblogging.

Avec cela, l’objectif d’Epic de ramener l’App Store iOS en Corée du Sud semble avoir échoué. Le développeur examinait le marché sud-coréen parce que le pays a récemment adopté des règles selon lesquelles la prise en charge d’un autre mode de paiement est requise. Mais la décision d’Apple a également laissé l’avenir de Fortnite ailleurs dans le monde, car sans un compte de développeur actif, Epic ne serait pas en mesure de rééditer le jeu nulle part.

Cependant, la décision de Sweeney de partager des e-mails n’améliorera probablement pas ses relations avec Apple et ne ferait qu’éloigner Fortnite des appareils iOS, à la grande frustration des fans de Fortnite utilisant Apple. Epic est pour l’instant en retrait avec la décision et parmi ses fans, et l’appel est un pari pour le développeur. Cependant, Sweeney va toujours « se battre » selon ses propres mots.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.