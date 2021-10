Apple vs Epic Games: le fabricant d’iPhone fait appel pour annuler la décision qu’il a qualifiée de « victoire retentissante »

Le développeur de Fortnite avait également accusé le géant de la technologie de se comporter comme un monopole dans sa boutique de services et de biens numériques. (.)

Apple a fait appel pour annuler une décision sur le contrôle de son App Store qui est intervenue dans le cadre d’un verdict dans son différend juridique avec Epic Games, développeur de Fortnite. Tout cela après avoir qualifié plus tôt la décision de victoire retentissante.

Le fabricant d’iPhone a demandé à la Cour d’appel du neuvième circuit de San Francisco d’annuler la décision de 185 pages de la juge de district américaine Yvonne Gonzalez-Rogers. Gonzalez-Rogers avait ordonné au géant de la technologie basé à Cupertino de desserrer le contrôle de ses options de paiement sur l’App Store, autorisant ainsi les paiements par des tiers.

Elle a cependant déclaré qu’Epic Games n’avait pas fourni de preuve de violation des lois antitrust.

La bataille juridique découle du retrait par Apple de Fortnite de l’App Store l’année dernière. Le fabricant de l’iPhone a affirmé qu’Epic Games avait violé ses politiques et contourné la plate-forme de paiement intégrée à l’application via une méthode de paiement direct à l’intérieur du jeu. Cela a permis à Epic Games d’éviter de payer à Apple les 30% de réduction sur les achats intégrés.

Le développeur de Fortnite avait également accusé le géant de la technologie de se comporter comme un monopole dans sa boutique de services et de biens numériques.

Epic Games a déposé son propre appel le mois dernier. Le PDG Tim Sweeney a tweeté après le verdict: « Nous continuerons à nous battre. »

Apple a déclaré après la décision initiale qu’il était « très satisfait » du verdict mais avait laissé ouverte la possibilité de faire appel.

Les deux sociétés avaient opté pour un « banc d’essai » où un juge, et non un jury, entend les preuves et décide du verdict.

Le verdict a empêché Apple de limiter les développeurs d’applications à inclure « des liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat ».

Apple peut toujours imposer l’utilisation de ses systèmes de paiement propriétaires pour les transactions in-app.

