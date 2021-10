Apple vs Epic Games : le fabricant d’iPhone met à jour les règles de paiement de l’App Store

Apple a proposé les changements lors d’un règlement juridique avec les développeurs de petites applications en août. (.)

Apple a mis à jour sa politique de l’App Store pour permettre aux développeurs de contacter directement les utilisateurs au sujet des paiements, une concession découlant d’un règlement juridique avec des entreprises contestant le contrôle strict que le géant de la technologie exerce sur son marché.

Selon les règles mises à jour de l’App Store, les développeurs peuvent désormais contacter directement les consommateurs au sujet des méthodes de paiement alternatives, en contournant la commission de 15 à 30 % de l’entreprise.

Les développeurs peuvent demander aux utilisateurs des informations de base, telles que des noms et des adresses e-mail, tant que la demande reste facultative, a déclaré le fabricant d’iPhone.

Apple a proposé les changements lors d’un règlement juridique avec les développeurs de petites applications en août.

Lire aussi | Apple vs Epic Games : Epic Games est-il vraiment gagnant ? Apple refuse de réintégrer Fortnite sur iOS jusqu’au verdict final

Cependant, il est peu probable que la concession satisfasse des développeurs tels que le fabricant de Fortnite Epic Games, qui est aux prises avec le géant de la technologie dans un différend de longue date sur la politique de paiement d’Apple.

Epic Games a déposé une plainte visant à briser l’emprise monopolistique d’Apple sur l’App Store, accusant la société basée à Cupertino de gérer un monopole.

Le différend juridique entre les deux sociétés découle du retrait de Fortnite de l’App Store. Apple avait affirmé qu’Epic Games avait violé ses politiques de l’App Store en incorporant une méthode de paiement direct dans le jeu pour éviter de payer les 30 % de réduction des frais de l’entreprise technologique pour les achats intégrés.

Lire aussi | Apple vs Epic Games: le fabricant d’iPhone fait appel pour annuler la décision qu’il a qualifiée de « victoire retentissante »

Le mois dernier, un juge a ordonné à Apple de desserrer son emprise sur les options de paiement de l’App Store, mais a ajouté qu’Epic Games n’avait prouvé aucune violation des lois antitrust.

Pour Epic Games et d’autres développeurs de renom, la simple possibilité de rediriger les utilisateurs pour les paiements hors application n’est pas suffisante : elle veut que les joueurs puissent payer sans quitter le jeu.

Apple a déjà fait appel pour annuler la décision sur le contrôle de l’App Store, après avoir précédemment appelé à une « victoire retentissante ».

Lire aussi | Elon Musk se moque d’Apple pour un « chiffon de polissage » de près de 2 000 roupies

Apple fait face à d’autres enquêtes similaires aux États-Unis et dans l’Union européenne, qui l’ont accusé d’abuser de sa position dominante sur le marché.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.