Apple vs Epic Games: le tribunal rejette l’appel du fabricant d’iPhone à suspendre la décision sur les paiements in-app

Le géant de la technologie Apple devra respecter la date limite du 9 décembre pour permettre aux développeurs d’inclure des options de paiement externes dans leurs applications après avoir échoué à convaincre un juge fédéral américain dans sa requête en sursis.

À moins qu’une cour d’appel n’accorde un sursis au fabricant de l’iPhone, Apple devra autoriser les développeurs à orienter les clients vers des modes de paiement en dehors de l’App Store – une refonte qui pourrait coûter à l’entreprise des milliards de dollars par an. La décision initiale a ses racines dans une affaire déposée par le fabricant de Fortnite Epic Games, qui accusait Apple de gérer un monopole.

Le litige découle du retrait de Fortnite de l’App Store l’année dernière. À cette époque, Apple avait accusé Epic Games d’avoir violé ses politiques en incorporant dans le jeu un mode de paiement direct pour éviter de payer une réduction de 30 % pour les achats intégrés.

Dans sa dernière motion, Apple avait supplié la juge de district américaine Yvonne Gonzales Rogers de rester dans le cadre de son injonction selon laquelle le géant de la technologie devait annuler sa règle interdisant aux développeurs d’utiliser des liens Web dans les applications pour informer les consommateurs sur les méthodes de paiement tierces.

Apple a déclaré qu’il déposerait une requête auprès de la Cour d’appel fédérale de San Francisco pour suspendre l’ordonnance. « Apple pense qu’aucun changement commercial supplémentaire ne devrait être nécessaire pour entrer en vigueur jusqu’à ce que tous les appels dans cette affaire soient résolus », a déclaré Bloomberg, citant un communiqué de la société.

Le juge Rogers avait donné à Apple 90 jours pour se conformer à son ordonnance initiale.

Le géant de la technologie basé à Cupertino fait face à une multitude de poursuites antitrust – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des États-Unis – qui visent à ouvrir l’App Store à la concurrence.

Apple a récemment mis à jour la politique de l’App Store, permettant aux développeurs de contacter les utilisateurs au sujet des méthodes de paiement – une concession accordée aux entreprises contestant le contrôle strict de son marché. Dans le cadre de la politique mise à jour, les développeurs peuvent contacter directement les consommateurs au sujet des modes de paiement alternatifs.

