Apple vs Epic se poursuivra en Australie après le rejet de l’offre de retard

Appel contre Epic Games sera jugé en Australie l’année prochaine après qu’une Haute Cour australienne a refusé la dernière tentative d’Apple de bloquer l’affaire.

Tel que rapporté par l’AAP :

Le géant de la technologie Apple a perdu une offre pour empêcher qu’une affaire ne soit entendue en Australie, selon laquelle il aurait abusé de son pouvoir de marché sur un jeu en ligne populaire. La Haute Cour de Canberra a refusé jeudi à Apple l’autorisation spéciale de faire appel d’un jugement de la Cour fédérale qui empêchait la multinationale américaine de suspendre le litige d’Epic Games devant les tribunaux australiens.

Un tribunal de Sydney avait précédemment accordé la demande d’Apple de retarder l’affaire, déclarant qu’elle devrait être déposée aux États-Unis comme stipulé par le contrat entre Apple et Epic. Cependant, un tribunal a infirmé cette décision en juillet et un tribunal fédéral a soutenu cette décision, l’autorité australienne de réglementation de la concurrence étant même intervenue :

Le régulateur de la concurrence est intervenu dans l’appel de la Cour fédérale, arguant que les affaires portant sur des comportements ayant une incidence sur les marchés australiens et les consommateurs australiens devraient être entendues en Australie par des tribunaux australiens. Le président de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs, Rod Sims, a déclaré en juillet que l’affaire « soulève des problèmes importants pour la concurrence sur le marché numérique ». Apple avait fait valoir que la Cour fédérale était un « forum clairement inapproprié » pour un différend entre deux grandes entreprises américaines prospères qui pourrait être tranché par le tribunal californien.

Epic Games a poursuivi Apple en Australie l’année dernière, déclarant à l’époque que « la conduite d’Apple dans son App Store est un abus de pouvoir de marché et réduit considérablement la concurrence dans les processus de distribution et de paiement dans l’application ». Le PDG Tim Sweeney a déclaré que la question « est au cœur de savoir si les consommateurs et les créateurs peuvent faire des affaires ensemble directement sur les plates-formes mobiles ou sont obligés d’utiliser des canaux monopolistiques contre leurs souhaits et intérêts ».

Pendant ce temps, aux États-Unis, Apple a renouvelé une offre pour arrêter une injonction prononcée par le tribunal sur le théâtre américain de la bataille juridique, demandant au neuvième circuit de suspendre l’injonction. Selon Bloomberg :

Apple Inc. demande à une juridiction supérieure d’annuler la décision d’un juge qui forcera des modifications à son App Store pendant qu’une bataille juridique avec Epic Games Inc. se poursuit. Les avocats de la société ont déposé mardi une demande auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, sollicitant une action avant le 8 décembre.

