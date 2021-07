Apple Watch 7, date de sortie, prix, actualités et fuites

L’Apple Watch 7 est attendue plus tard en 2021, et il est probable que nous la verrons introduite aux côtés de l’iPhone 13 en septembre de cette année. Nous commençons à entendre de plus en plus parler de la nouvelle smartwatch, ainsi que de l’Apple Watch SE 2.

Mis à part le logiciel – la prochaine smartwatch exécutera presque certainement watchOS 8 – nous ne savons rien de solide sur l’Apple Watch 7 pour l’instant.

Nous avons entendu des rumeurs pointant vers un appareil portable avec un nouveau design, un glucomètre, de nouvelles fonctionnalités de suivi de la natation, et plus encore – bien que certaines de ces fonctionnalités puissent ne pas arriver avant l’Apple Watch 8, voire pas du tout.

Ci-dessous, nous avons inclus tous les détails de toutes les fuites et rumeurs jusqu’à présent, y compris des informations sur la date de sortie et le prix probables de l’Apple Watch 7.

Dernières nouvelles

Selon un rapport de la chaîne d’approvisionnement, l’Apple Watch 7 pourrait avoir une batterie beaucoup plus grosse que l’Apple Watch 6.

Apple Watch 7 : aller droit au but

Qu’est-ce que c’est? Le prochain portable d’AppleQuand est-il sorti ? Probablement septembre 2021Combien ça coûtera? Probablement environ 399 $ / 379 £ / 599 $ AU

Les seules vraies rumeurs de date de sortie à ce jour proviennent de Ming-Chi Kuo (un analyste avec de bons antécédents pour les informations Apple), qui a suggéré que nous verrons un nouveau modèle Apple Watch dans la seconde moitié de 2021, selon ..

Ce n’est pas du tout surprenant cependant, puisque depuis des années, Apple lance de nouvelles montres Apple en septembre aux côtés de nouveaux iPhones.

Apple Watch 6 (Crédit image: Future)

Même avec toutes les perturbations causées par la pandémie en 2020, une date de sortie de fin d’année est restée vraie pour l’Apple Watch 6. Si cela est introduit avec l’iPhone 13, nous nous attendons actuellement à ce que cela fasse ses débuts le 14 septembre 2021.

Quant à ce que cela coûtera, il n’y a pas de nouvelles, mais Apple a également été assez cohérent avec les prix. L’Apple Watch 6 commence à 399 $ / 379 £ / 599 AU $, et bien qu’il y ait eu des fluctuations de prix entre les derniers modèles, ils sont tous dans le même stade, nous nous attendons donc à ce que l’Apple Watch 7 coûte environ ça aussi.

Conception et affichage

Il n’y a pas encore beaucoup de fuites sur l’Apple Watch 7, mais nous avons entendu quelques choses. D’une part, nous avons vu des rendus non officiels montrant la conception possible du portable, avec des bords plats, plutôt que ceux arrondis de l’Apple Watch 6.

Ces rendus, que vous pouvez voir ci-dessous, sont apparemment basés sur des photos divulguées de l’Apple Watch 7, et à part ces bords, ils ressemblent au modèle actuel. La source affirme également que le portable sera disponible dans les tons noir, argent, rouge, bleu et vert.

Image 1 sur 3

(Crédit image: Jon Prosser)Image 2 sur 3

(Crédit image: Jon Prosser)Image 3 sur 3

(Crédit image : Jon Prosser)

Ming-Chi Kuo a quant à lui prédit (dans une note de recherche vue par MacRumors) que “la nouvelle expédition d’Apple Watch en 2021 bénéficiera de fonctions innovantes de gestion de la santé et d’une conception améliorée du facteur de forme”.

Donc, à partir de là, il semble que l’Apple Watch 7 pourrait avoir à la fois de nouvelles fonctionnalités de santé et un nouveau design. Et cela pourrait être un grand changement de conception, car cela faisait suite à une note de recherche légèrement antérieure (vue par .) dans laquelle Kuo a déclaré qu’il y aurait un “changement de conception de facteur de forme significatif”.

Bien qu’il ait dit que cela arriverait sur les modèles Apple Watch dans la seconde moitié de 2021 “au plus tôt”, il est donc possible que nous ne le voyions pas avant un modèle ultérieur, d’autant plus que les rendus ci-dessus ne sont pas très différents de l’Apple Watch 6.

Kuo pourrait-il faire référence à une version plus robuste de la montre connectée Apple ? L’un est apparemment en préparation, prêt à affronter des environnements plus extrêmes que l’Apple Watch standard.

En ce qui concerne l’affichage, il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles Apple cherche à passer des écrans OLED sur ses appareils à des micro-LED. Certains de ces rapports, mais pas tous, mentionnent l’Apple Watch comme un candidat possible.

La micro-LED a le potentiel à la fois d’améliorer la qualité de l’image et de réduire la consommation de la batterie, ce serait donc un changement souhaitable. Cependant, un rapport DigiTimes suggère que ce changement est encore dans des années.

Enfin, dans le domaine des brevets, il semble qu’Apple explore des moyens d’appliquer une finition noire mate au métal anodisé de ses smartphones et montres, il est donc possible que ce soit une nouvelle couleur offerte par l’Apple Watch 7.

Spécifications et fonctionnalités de l’Apple Watch 7

Tim Cook lui-même a déclaré lors d’une apparition sur le podcast Outside qu’« il reste une tonne d’innovation à faire là-dedans » et « Nous en sommes au début… pensez à la quantité de capteurs dans votre voiture. Et sans doute, votre corps est beaucoup plus important que votre voiture.

Ainsi, bien que tout cela soit très vague, la mention du corps suggère une concentration continue sur les fonctionnalités de santé et de remise en forme des futures montres Apple.

Nous avons également entendu des rumeurs sur de nouvelles fonctionnalités de suivi de la nage – bien que la forme qu’elles prendraient et si elles seraient exclusives au modèle robuste supposé (dont le même rapport parle principalement) ne soit pas claire.

Une nouvelle fonctionnalité de santé pourrait être un glucomètre, utilisé pour mesurer la glycémie. Un rapport suggère que l’Apple Watch 7 pourrait être l’une des nombreuses montres connectées 2021 à bénéficier de cette fonctionnalité. Ce serait utile pour les diabétiques en particulier, qui doivent garder un œil constant sur leur glycémie, mais d’autres personnes atteintes de diverses autres conditions pourraient également le trouver utile.

Cela dit, un rapport plus récent suggère que nous ne le verrons pas avant l’Apple Watch 8 en 2022, alors ne comptez pas sur le suivi de votre glycémie avec une Apple Watch cette année.

En effet, des sources ailleurs ont déclaré qu’aucune des nouvelles fonctionnalités importantes dont nous avons entendu parler n’arrivera avant l’Apple Watch 8 ou une version ultérieure, l’Apple Watch 7 ne recevant apparemment qu’un nouveau chipset, des lunettes plus petites et une fonctionnalité ultra-large bande améliorée ( qui peut aider à localiser des objets et à utiliser des clés numériques).

Une grande mise à niveau que nous pourrions obtenir avec l’Apple Watch 7 est cependant une batterie plus grosse, car son chipset serait plus petit, laissant de la place pour une batterie plus grande. Étant donné que la durée de vie de la batterie est l’un de nos plus gros problèmes avec la gamme Apple Watch, nous espérons que cela est vrai et que cela aura un réel impact.

Au-delà de tout cela, nous sommes sur le territoire des brevets, et sur la base de ceux-ci, le bracelet Apple Watch 7 pourrait subir un grand changement, car un brevet détaille un bracelet avec une batterie intégrée, ce qui peut donc augmenter la durée de vie de la batterie. de l’Apple Watch. Cependant, les idées contenues dans les brevets ne sont souvent pas utilisées, alors ne comptez pas voir cela.

(Crédit image : Patently Apple/USPTO/Apple)

Nous avons également vu un brevet montrant la possibilité d’ajouter un scanner d’empreintes digitales Touch ID à une future Apple Watch. En fait, plusieurs brevets en ont maintenant parlé, un autre décrivant un scanner Touch ID intégré au bouton d’accueil. Un autre brevet détaillé dans ce même lien parle d’une caméra sous-écran qui est invisible lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Un autre brevet décrit comment Apple pourrait utiliser la batterie de la montre intelligente comme moteur haptique, donnant une rétroaction vibrante lorsque l’écran est touché. Cela signifierait que le moteur haptique standard pourrait être retiré, la batterie elle-même pourrait être plus grosse et…

D’autres brevets que nous avons vus incluent un qui vous permettrait de souffler sur votre montre pour interagir avec elle (par exemple pour répondre à un appel), ce qui pourrait être utile si vos mains sont pleines, et un qui vous permettrait d’être plus précis lectures du rythme cardiaque à l’aide d’un capteur dans la couronne.

Encore une fois, nous ne retiendrons pas notre souffle de voir l’un de ces brevets devenir réalité.

Celui que nous dirions le plus probable est le scanner Touch ID, car cela ne devrait pas être trop difficile à intégrer pour Apple, est apparu dans plusieurs brevets et pourrait être très utile.

Logiciel Apple Watch 7

Certaines des nouvelles fonctionnalités attendues dans watchOS 8 (Crédit image: Apple)

Nous savons que l’Apple Watch 7 exécutera watchOS 8, et cela a maintenant été annoncé, nous savons donc à quoi nous attendre.

Les points forts incluent une nouvelle application Mindfulness (qui intégrera l’application Breathe), l’ajout du Tai Chi et du Pilates à l’application Workout, la possibilité de suivre la fréquence respiratoire pendant que vous dormez et une application Photos repensée.

Ce que nous voulons voir

Il y a un certain nombre de choses que nous aimerions vraiment qu’Apple fasse avec l’Apple Watch 7, notamment les suivantes.

1. Meilleure autonomie de la batterie

(Crédit image : TechRadar)

Jusqu’à présent, aucun modèle d’Apple Watch n’a eu une autonomie brillante – ils ne sont pas terribles mais ils sont au mieux dans la moyenne, ce qui est décevant pour un appareil aussi haut de gamme, en particulier avec le suivi du sommeil désormais proposé, car vous ne pouvez pas l’utiliser tous les deux. et laissez votre montre se recharger pendant la nuit.

Donc, pour l’Apple Watch 7, nous voulons qu’Apple fasse de grands progrès avec la durée de vie de la batterie, de sorte que nous ne la chargeons que tous les quelques jours – ou même moins.

2. Une grande nouveauté

L’Apple Watch 6 est une excellente montre intelligente, mais ce n’était pas la plus excitante des mises à jour, et c’est en grande partie parce qu’elle n’a pas beaucoup de fonction de titre, donc pour l’Apple Watch 7, nous voulons voir quelque chose de nouveau et d’excitant offert.

Exactement ce que ce serait, nous ne sommes pas sûrs. Mais ce n’est pas grave, car ce sera encore plus excitant si c’est une surprise complète. Nous sommes sûrs qu’Apple peut concocter quelque chose s’il essaie vraiment.

3. Suivi du sommeil amélioré

(Crédit image : TechRadar)

Le suivi du sommeil sur l’Apple Watch 6 est pour le moins basique. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité officielle (par opposition à une application tierce), il n’y a aucune information sur le temps que vous avez passé dans chaque type de sommeil (léger, profond et paradoxal), ni sur la façon dont votre sommeil a affecté votre niveau de stress (et vice versa) ou sur la façon dont votre heure de coucher a affecté la qualité de votre sommeil.

Ce sont des améliorations qui pourraient probablement être apportées via une mise à jour logicielle, mais que ce soit via un nouveau matériel ou simplement un nouveau logiciel, nous voulons que le suivi du sommeil soit bien meilleur sur l’Apple Watch 7, car actuellement ce n’est vraiment pas un rival pour d’autres applications de suivi du sommeil. et appareils.

4. Plus de compétences en suivi de la condition physique

L’Apple Watch 6 est géniale comme tracker de fitness de base, mais pour les athlètes plus sérieux, elle peut sembler insuffisante, car par exemple, vous ne pouvez pas configurer d’entraînement par intervalles, et dans notre examen, nous avons constaté que son GPS n’est pas aussi précis que certains d’autres appareils, en particulier sur de longues distances.

Nous voulons donc à la fois des améliorations du GPS et plus d’options d’entraînement – peut-être quelque chose qui s’approche d’un mode de fitness «pro».

5. Une option d’écran circulaire

C’est dans le domaine des choses qui n’arriveront presque certainement pas, mais nous aimerions qu’Apple propose l’Apple Watch 7 en versions circulaire et carrée.

Bien que la gamme Apple Watch ait indéniablement une belle apparence, de nombreuses personnes préféreraient simplement un cercle au poignet, et des appareils concurrents comme le Samsung Galaxy Watch 3 ont montré à quel point cela peut être beau et à quel point cela peut fonctionner.

Apple propose déjà de nombreuses options en matière de couleurs et de sangles, alors pourquoi ne pas proposer également un choix de formes ?

