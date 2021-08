Apple Watch 7 est susceptible d’être gros, mais ce n’est peut-être pas une bonne chose

in

Une fuite a récemment suggéré que l’Apple Watch 7 pourrait être plus grande que n’importe quel modèle précédent, et maintenant une nouvelle fuite pointe à nouveau dans cette direction.

DuanRui, un utilisateur de Twitter qui republie principalement des fuites sur les réseaux sociaux chinois, a fait exactement cela, partageant une image de ce qui semble être un bracelet de montre en cuir avec le texte « 45 mm » dessus. Ce bracelet est censé être destiné à l’Apple Watch 7.

Pour référence, l’Apple Watch 6 est disponible en 40 mm et 44 mm, ce qui serait légèrement plus grand que la plus grande version d’Apple Watch 6. Si d’autres fuites de dimensionnement sont précises, nous pourrions également voir une Apple Watch 7 de 41 mm, ce qui, encore une fois, représenterait une augmentation de taille par rapport au modèle précédent.

Cela dit, nous prendrions cette dernière fuite avec une grande portion de sel. Le bracelet illustré n’est peut-être pas destiné à une Apple Watch, ou le texte de 45 mm qui s’y trouve peut avoir été photoshopé.

Nous serions particulièrement prudents à ce sujet car il n’est pas clair qui était le premier responsable de la fuite, ni s’il a beaucoup d’antécédents. DuanRui, pour sa part, tient à souligner qu’ils n’ont aucune information privilégiée et ne sont pas eux-mêmes un leaker – ils se contentent de republier des fuites chinoises que le public occidental pourrait autrement manquer.

Pourtant, nous avons maintenant au moins deux sources pointant vers une taille de 45 mm, et une seule fuite précédente qui semble contredire cela (suggérant à nouveau une taille de 44 mm), donc sur la base des preuves disponibles, nous dirions qu’une augmentation de la taille semble assez probable .

L’Apple Watch 6 est probablement déjà assez grande pour beaucoup de gens (Crédit image: Future)

Avis : plus gros n’est pas toujours mieux

Alors que la tendance avec les smartphones est qu’ils deviennent de plus en plus gros, nous ne sommes pas sûrs que les smartwatches devraient suivre la même trajectoire. La plupart des gens ne veulent probablement pas d’un objet volumineux sur leur poignet – cela ajoute de la taille et du poids, alors qu’une montre devrait être davantage un accessoire que vous pouvez oublier que vous portez.

La fonctionnalité intelligente nécessite un écran avec lequel vous pouvez interagir bien sûr, mais au minimum – vous ne regarderez principalement que les notifications, et avec des choses comme les commandes vocales et une couronne numérique, il n’y a pas trop de tapotement et de balayage requis même lorsque les utilisateurs le font interagir avec lui, donc une petite taille ne doit pas être un problème.

Bien sûr, nous sommes sûrs que certaines personnes apprécieront une augmentation de taille, s’il y en a une, et un millimètre supplémentaire ne fera probablement pas beaucoup de différence pour ceux qui ne veulent pas d’un appareil plus lourd.

Mais ce ne serait pas la première fois qu’Apple augmenterait la taille de ses montres intelligentes, et c’est une tendance que nous ne sommes pas sûrs de vouloir continuer – du moins pas à moins que des options plus petites continuent d’être proposées.

