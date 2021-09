Apple Watch 7 peut avoir des écrans plus grands pour s’adapter à plus de widgets de complication

Apple pourrait augmenter la taille des écrans de ses prochains modèles Apple Watch 7, selon une nouvelle rumeur, la version plus grande contenant un écran de près de 2 pouces.

L’Apple Watch 7 sera disponible dans des tailles plus grandes, selon Bloomberg – en 41 mm et 45 mm, ce dernier emballera un écran de 1,9 pouces avec une résolution de 484 x 396 pixels. Cela représente une augmentation par rapport aux tailles de 40 mm et 44 mm de l’Apple Watch 6, cette dernière ayant un écran de 1,78 pouce et une résolution de 448 x 368 pixels.

Cette bosse de taille ne semble pas beaucoup, mais 16% de pixels en plus signifie plus d’espace d’écran pour remplir les complications de la montre de type widget et d’autres éléments. Apple aurait préparé de nouveaux cadrans de montre et des versions améliorées des anciens, dont un avec le nom interne Atlas ou World Timer affichant les 24 fuseaux horaires mondiaux simultanément.

C’est la deuxième fois que la taille de l’Apple Watch augmente depuis le lancement du produit – la dernière était l’Apple Watch 4 en 2017, qui s’est étendue aux tailles actuelles de 40 mm et 44 mm à partir des versions 38 mm et 42 mm de l’Apple Watch 3.

Analyse : Apple Watch 7 quand ?

Les rumeurs d’Apple Watch 7 ont afflué à l’approche de la date de lancement prévue à la mi-septembre, ce qui, selon nous, coïnciderait avec la date de lancement de l’iPhone 13 du 14 septembre. Mais une rumeur très récente suggère que leur lancement sera retardé après qu’Apple ait rencontré des problèmes pour produire la nouvelle smartwatch en raison de la conception et des différences internes par rapport à son prédécesseur.

Apple pourrait faire deux choses : retarder le lancement, ou laisser tomber les unités et supporter le faible approvisionnement (s’il y a effectivement des unités en cours de production). Comme nous l’avons théorisé ailleurs, le premier est plus probable, d’autant plus qu’Apple a ouvertement retardé deux des quatre modèles d’iPhone 12 l’année dernière en raison de problèmes de production.

Il s’agissait de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 12 mini, qui ont tous deux des tailles d’écran différentes (6,7 pouces et 5,4 pouces) par rapport aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro de 6,1 pouces. Des tailles alternatives ont entraîné un retard de la date de lancement et de sortie, et c’est le look repensé de l’Apple Watch 7 (et maintenant de nouvelles tailles) qui a été crédité d’un retard de date de sortie.

Via PhoneArena