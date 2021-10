Apple Watch 7 pourrait arriver sur le marché bien plus tôt que prévu | La technologie

Certaines fuites établissent une mise sur le marché beaucoup plus tôt que prévu. Il semble que la nouvelle smartwatch d’Apple pourrait arriver dans les magasins avant la fin octobre.

Mi-septembre, nous avons pu profiter de la dernière présentation Apple. Là, dans le soi-disant événement Apple, Nous avons découvert quels étaient les nouveaux produits que la marque à la pomme allait lancer. Parmi eux se trouvaient l’Apple Watch 7, l’iPhone 13 et l’iPad mini 6.

Maintenant, une fuite de Jon Prosser confirme que la nouvelle Apple Watch arriverait sur le marché à la mi-octobre. Concrètement, il est établi que pour la semaine du 11 octobre nous aurions déjà cette nouvelle version de la montre connectée dans nos magasins.

Apple n’a pas encore commenté le lancement de l’Apple Watch 7, bien que nous ne serions pas surpris qu’elle arrive dans les prochaines semaines.

Cette rumeur s’accompagne de l’attente que ce produit a suscitée. Comme vous le savez, la nouvelle Apple Watch 7 s’engage sur un écran plus grand, avec 20 % de surface de vision en plus, où mieux voir les informations.

De plus, ils se sont non seulement souciés de la taille, mais aussi de la qualité de l’image. L’Apple Watch 7 offrira une plus grande brillance afin que nous puissions mieux voir notre contenu préféré. Sans oublier son clavier tactile, qui nous offre navigation plus confortable.

Il y a aussi des détracteurs de ce modèle. Beaucoup pensent qu’il s’ensuit une tendance trop continue Cela n’apporte pas grand-chose, du fait qu’il utilise, entre autres, les mêmes types de capteurs que l’Apple Watch 6.

La date de lancement ne serait pas exagérée, étant donné que la présentation en septembre nous a présenté un modèle prêt à être mis sur le marché. Mais, comme on dit, c’est une rumeur et il faut faire attention.

Ce ne serait pas la première fois qu’une fuite de ce type est erronée. Malgré tout, la nouvelle Apple Watch 7 promet d’être une machine que tous les fans de technologie apprécieront et qui nous fait avoir Je veux vraiment l’avoir entre nos mains.

Au moment où cela deviendra officiel, nous vous en informerons. En attendant, nous ne pouvons qu’attendre et souhaite que la mi-octobre soit vraiment la date dans lequel nous pouvons acheter cette montre.

En attendant, si vous envisagez d’acquérir une smartwatch, mais que vous ne pouvez pas attendre ce lancement, il existe d’autres alternatives qui pourraient vous plaire. Ne restez pas en arrière et optez pour une smartwatch, Apple ou non.