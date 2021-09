Apple Watch 7 sera difficile à trouver – mais il pourrait toujours accompagner l’iPhone 13 au lancement

La rumeur Apple Watch 7 arrive, mais elle serait rare au lancement, et l’affichage amélioré du portable serait à l’origine des retards de production.

Apple annoncera la « Apple Watch Series 7 » dans son emplacement habituel de septembre aux côtés de la nouvelle série iPhone 13, selon Mark Gurman de Bloomberg. Mais certains modèles peuvent être expédiés en retard ou en petites quantités :

“Je suis amené à croire que nous verrons une annonce lors de l’événement habituel de septembre aux côtés de l’iPhone, mais il y aura un mélange de modèles expédiés en retard ou en petites quantités. Cela ne devrait pas être trop inconnu pour ceux qui ont été témoins le lancement original de l’Apple Watch en 2015.”

Les difficultés de production signalées précédemment avaient suscité des spéculations sur le fait qu’Apple pourrait retarder l’annonce et la sortie. Mais il semble que le fabricant de l’iPhone opte plutôt pour un déploiement contraint.

Apple Watch Series 7 : détails et lancement

L’Apple Watch 7 devrait apporter la refonte la plus importante depuis le lancement de ce premier modèle il y a plus de six ans (oui, cela fait si longtemps).

Il aurait un écran plus grand, passant de 41 mm et 45 mm aux 40 mm et 44 mm actuels. L’écran devrait également se rapprocher de la surface du verre de la montre en utilisant une nouvelle technique de stratification. Apple Watch 7 comprendrait également des bords plats et un processeur mis à jour.

Combiné à la demande typique de produits Apple mis à jour, la nouvelle Apple Watch serait probablement difficile à trouver au départ. Lors du lancement de la première génération d’Apple Watch en 2015, les précommandes se sont rapidement vendues et la disponibilité a été en rupture de stock pendant des mois avant que la chaîne d’approvisionnement d’Apple ne rattrape enfin la demande.

Apple planifierait au moins un événement virtuel en septembre, mettant en vedette l’iPhone 13 ainsi que la nouvelle Apple Watch. Les autres produits attendus pour 2021 incluent les AirPods 3, un nouvel iPad 2021, un iPad Air 5 mis à jour, un iPad mini 6 et un MacBook Pro 14 pouces actualisé.

Compte tenu du calendrier historique des événements Apple, la société de Cupertino pourrait envoyer des invitations pour l’événement iPhone dès cette semaine.