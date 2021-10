Apple Watch 7 vs 6 et versions antérieures : comparaison approfondie

L’Apple Watch Series 7 a été officiellement dévoilée lors de l’événement iPhone 13, le portable devenant disponible à partir du 15 octobre (précommandes le 8 octobre). Bien que le nouveau matériel puisse sembler offrir des mises à jour minimales à première vue, selon la version à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau, il peut offrir de grandes améliorations. Lisez la suite pour Apple Watch 7 vs Apple Watch 6 et versions antérieures.

Étant donné que l’Apple Watch n’est pas nécessairement un achat annuel pour les clients, nous avons tout inclus, de la série 6 à la série 3 pour donner la meilleure perspective sur les différences entre tous les modèles récents.

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6 et versions antérieures

Processeur et stockage

Fait intéressant, il semble qu’Apple utilise le même processeur dual-core 64 bits dans la série 7 que celui lancé dans la série 6. Il peut appeler le SiP le “S7”, mais le processeur est le même.

Notamment, Apple n’a pas parlé du processeur Series 7 lors de son annonce. Bien que nous ne devrions pas nous attendre à un ralentisseur de la série 6 à 7, si vous venez de modèles Apple Watch antérieurs, vous remarquerez presque certainement une montre plus rapide et plus réactive.

Un autre avantage, si vous venez d’une série 3 ou 4 à 7, est un saut de stockage à 32 Go.

Série 7

6

SE

5

4

3

SiP/Processeur

Processeur bicœur S7/S6 SiP 64 bits Processeur bicœur S6 SiP 64 bits Processeur bicœur S5 SiP 64 bits Processeur bicœur S5 SiP 64 bits Processeur bicœur S4 SiP 64 bits S3 SiP dual -core processeur

U1 (ultra large bande)

✅ ❌ ❌ ❌ ❌

Espace de rangement

32 Go 32 Go 32 Go 32 Go 16 Go 8 Go

Boîtier et présentoir

Deux des principaux changements avec l’Apple Watch 7 sont un boîtier légèrement plus grand à 45 et 41 mm et un écran plus grand. Il est 20 % plus grand que la série 4-6/SE et 50 % plus grand que l’écran de la série 3.

Et pas de soucis pour les bracelets, tous les bracelets Apple Watch précédents s’adaptent à la série 7.

Série 7

6

SE

5

4

3

Taille de la valise

45/41 mm 44/40 mm 44/40 mm 44/40 mm 44/40 mm 42/38 mm

Taille d’affichage

50 % plus grande que la série 3 (20 % plus grande que la série 6, etc.) 30 % plus grande que la série 3 30 % plus grande que la série 3 30 % plus grande que la série 3 30 % plus grande que la série 3 563 mm²

Affichage permanent

✅ ✅ ❌ ✅ ❌ ❌

Une autre considération est que vous obtiendrez l’affichage permanent si vous venez de la série 3, 4 ou de la SE.

Batterie et charge

Une autre amélioration avec Apple Watch 7 par rapport à ses prédécesseurs est une charge 33% plus rapide. Cela signifie passer de 0 à 80 % en 45 au lieu d’environ 60 minutes pour les autres modèles.

Si vous souhaitez utiliser Apple Watch Series 7 pour le suivi du sommeil, vous bénéficiez également de 8 heures d’utilisation pour une charge de 8 minutes.

Série 7

6

SE

5

4

3

Vie de la batterie

Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 18 heures

Mise en charge

0-80 % en 45 minutes + 8 min de charge = 8 heures de suivi du sommeil 0-80 % en ~60 minutes 0-80 % en ~60 minutes 0-80 % en ~60 minutes 0-80 % en ~60 minutes 0- 80% en ~60 minutes

Cependant, aucune amélioration de la durée de vie globale de la batterie, c’est toujours le même, jusqu’à 18 heures.

Principales caractéristiques

Voici un aperçu de certaines des fonctionnalités de base que vous obtenez avec Apple Watch 7 par rapport aux modèles précédents.

Série 7

6

SE

5

4

3

Application ECG

✅ ❌ ✅ ✅ ❌

Application d’oxygène dans le sang

✅ ❌ ❌ ❌ ❌

Notifications de fréquence cardiaque élevée/faible

✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Etanche à 50m

✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Suivi du sommeil

✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Détection de chute

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌

SOS d’urgence

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Prix

L’Apple Watch Series 7 est proposée à un prix de départ de 399 $, le même que la série 6. L’Apple Watch SE à partir de 279 $ reste dans la gamme, la série 3 étant conservée pour une autre saison au prix d’entrée de 199 $.

À ce stade, Apple n’a pas indiqué quand la série 7 sera officiellement lancée autre que “plus tard cet automne”.

Alors que l’Apple Watch Series 7 peut ressembler davantage à la série 6S dans l’ensemble, si vous envisagez de passer de la série 3, 4 ou SE, vous obtenez un affichage plus grand que jamais, un écran toujours allumé, une charge plus rapide et tous les caractéristiques de santé.

Pour plus de détails, consultez notre guide sur les comparaisons de couleurs, les bandes, etc.

