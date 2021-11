Apple Watch ActionBand, le nouvel entraînement en coton de Twelve South

Jetez un œil au nouveau Twelve South ActionBand pour Apple Watch. Un suivi direct de l’ActionSleeve déjà disponible de la marque, le nouveau bracelet d’action axé sur l’entraînement combine un bracelet en coton éponge confortable avec un support Apple Watch pour ce que Twelve South appelle « la façon la plus confortable et la plus conviviale au monde de s’entraîner avec votre Apple Watch. Rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi et un bon accord de lancement.

Nouveau Twelve South ActionBand pour Apple Watch

Le nouveau Twelve South ActionBand pour Apple Watch maintient fermement votre Apple Watch contre votre peau à l’intérieur d’un bracelet en coton éponge doux. Il a été mélangé à du Lycra pour un ajustement extensible et pourtant confortable qui lui permet d’être porté sur votre poignet ou sur votre avant-bras également. Il est livré avec deux bracelets, un qui porte l’Apple Watch et un correspondant pour l’autre poignet qui ne porte pas :

Le coton épais absorbe la transpiration, gardant vos mains au sec, ce qui permet de garder plus facilement une prise ferme sur les haltères, les poids libres, les équipements cardio ou une raquette de tennis. Avec un pour chaque poignet inclus, vous écraserez votre prochain entraînement avec style !

La conception du Twelve South ActionBand laisse la couronne numérique et le bouton latéral entièrement accessibles tout en étant entièrement lavables en machine. Vous pouvez simplement jeter les deux bandes incluses au lavage avec le reste de votre équipement de gym et en finir avec :

En dédiant ActionBand à votre routine de fitness Apple, après l’entraînement, votre bracelet Apple Watch préféré sera toujours propre et sec. À quel point est-ce rafraîchissant ? ActionBand comprend une paire de bracelets lavables en machine, l’un avec un cadre Apple Watch, l’autre sans. Gâtez votre poignet. Commandez ActionBand aujourd’hui.

Le nouveau Twelve South ActionBand est maintenant disponible pour $29.99. Si vous en achetez trois ou plus, le prix baissera 20% au départ aussi. Il est compatible avec Apple Watch Series 4, 5, 6 et SE, mais la prise en charge de la série 7 est toujours en cours.

Le point de vue de 9to5toys :

Le nouveau Twelve South ActionBand semble être une option d’entraînement plus pratique et universellement acceptable que la prise de la génération précédente. Bien que vous deviez les amener au gymnase pour déterminer leur utilité par rapport à votre groupe de sport typique, il semble que ce sera beaucoup plus confortable. Et bien que vous puissiez certainement obtenir des bandes anti-transpiration pour moins cher, le prix de 30 $ – surtout parce que vous en achetez une paire – semble juste ici.

