Apple Watch : Comment voir les calories brûlées – actives et passives

Apple Watch est un excellent appareil pour suivre les objectifs de santé et de remise en forme, et un aspect important de cela est la quantité d’énergie que vous brûlez. Suivez comment voir vos calories brûlées sur Apple Watch pour les métriques actives et passives ainsi que votre total quotidien.

L’Apple Watch garde une trace de vos calories actives brûlées, et votre bague Move affiche cette progression par rapport à votre objectif quotidien.

Mais Apple Watch suit également le nombre total de calories brûlées, c’est-à-dire vos calories actives et passives. Les calories actives sont celles que vous brûlez en bougeant et les calories passives sont la quantité définie de calories que votre métabolisme brûle simplement en vivant, même si vous êtes resté assis sur le canapé toute la journée.

Voyons comment calculer vos calories passives et où voir vos chiffres globaux pour obtenir une meilleure image de votre métabolisme, vous aider à planifier vos repas, etc.

Alors qu’Apple Watch suit et enregistre vos mesures de calories, vous devez utiliser l’iPhone pour voir les données les plus caloriques.

Apple Watch : Comment voir les calories brûlées – actives, passives et totales

Sur Apple Watch, dirigez-vous vers l’application Activité Faites glisser ou faites défiler vers le bas avec la couronne numérique Vous verrez vos calories actives brûlées sous l’objectif Déplacer Vous pouvez également ajouter la complication Activité à une variété de cadrans de montre ou utiliser un cadran de montre Activité pour voir calories brûlées en un coup d’œil

iPhone

L’application Activité sur iPhone vous permet de voir plus de données sur les calories Une fois que vous l’avez ouverte, appuyez sur les anneaux d’activité en haut. Juste en dessous des données de mouvement, vous verrez le nombre total de calories brûlées pour la journée en bas à gauche de votre écran. (objectif « Move ») calories du total pour brûler vos calories passives

Pour voir plus de jours caloriques, choisissez un autre jour en haut de votre écran ou appuyez sur l’icône du calendrier dans le coin supérieur droit.

Voici à quoi ressemblent ces étapes sur iPhone :

