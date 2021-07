Apple Watch crédité d’avoir attrapé une crise cardiaque du « faiseur de veuves »

Une chose banale comme porter une montre connectée à votre poignet tous les jours pourrait vous sauver la vie. Il a juste besoin des capteurs appropriés pour détecter les lectures anormales qui indiquent un problème grave. L’Apple Watch est l’un des appareils souvent crédités de sauver des vies. C’est généralement le capteur de fréquence cardiaque qui est chargé d’alerter les utilisateurs des problèmes cardiaques. La montre peut même détecter des signes compatibles avec une crise cardiaque et sauver la vie du porteur. C’est ce qui s’est passé récemment avec une femme qui a subi une crise cardiaque de « faiseur de veuves ».

Diane Feenstra a reçu son Apple Watch en cadeau de son mari Gary pour son anniversaire, rapporte ABC13. Diane en a acheté un pour Gary un mois plus tôt, alors il a décidé de faire la même chose pour sa femme. “J’ai dit que si je devais en avoir un, alors je vais en avoir un pour toi aussi… non, elle n’en voulait pas ou pensait que c’était nécessaire, et je l’ai fait quand même”, a déclaré Gary.

C’est le 22 avril que le port de l’Apple Watch a porté ses fruits pour Diane. L’appareil l’a informée que son cœur battait à toute vitesse, battant 169 fois par minute. C’est une fréquence cardiaque nettement plus élevée que la normale. « Le jour en question, le 22 avril, j’avais une fréquence cardiaque de 169 battements par minute même si l’exercice le plus vigoureux que j’avais fait était de monter 12 marches. J’ai donc appelé mon mari au travail et je lui ai dit que vous pensiez que c’était préoccupant ? Et il a dit d’appeler votre médecin », a déclaré la femme.

Détection de crise cardiaque Apple Watch

L’Apple Watch n’a pas de fonction de détection de crise cardiaque intégrée. Mais l’appareil surveille la fréquence cardiaque en continu et le fait de manière passive. Corroborée par d’autres symptômes, une fréquence cardiaque élevée peut sonner l’alarme tôt.

Diane n’a pas connu d’autres problèmes importants ce jour-là. “Contrairement aux hommes qui sentent plusieurs fois un éléphant sur leur poitrine, les symptômes d’une femme sont très différents”, a-t-elle déclaré. «J’avais des douleurs dans la main gauche, j’avais un petit gonflement au pied gauche, j’avais une indigestion que je viens d’expliquer comme un reflux acide que je ressentais en vieillissant. La chose la plus importante était la douleur à l’épaule, et j’ai pensé que j’avais passé l’aspirateur et mis mes muscles à l’épreuve.

C’est la montre qui l’a alertée et l’a incitée à consulter un médecin. Elle s’est rendue aux urgences et l’électrocardiogramme a montré qu’il n’y avait pas de temps à perdre. Ils lui ont donné quatre bébés d’aspirine et l’ont emmenée à Meijer Heart pour plus d’enquêtes.

La crise cardiaque du « faiseur de veuves »

Diane était perplexe. “Je fais de l’exercice, je mange bien, Gary et moi buvons une boisson verte presque tous les jours que je prépare dans notre Vitamix avec du chou frisé et toutes sortes de bons nutriments, alors j’ai honnêtement pensé que c’était une erreur, ce n’est pas possible”, a-t-elle déclaré. .

Les médecins ont trouvé un blocage sur l’artère principale gauche ou l’artère descendante antérieure gauche du cœur. C’est ce qu’on appelle généralement une crise cardiaque « de faiseur de veuves ». Le blocage empêche le sang d’atteindre le côté gauche du cœur, qui cesse alors de fonctionner correctement. Comme son nom l’indique, la condition peut être fatale.

ABC13 dit que seulement 12% des personnes qui ont ce type de crise cardiaque survivent, citant l’American Heart Association. Les médecins ont attrapé la crise cardiaque à temps. Diane a subi une intervention de stent et elle se porte bien. « Le cœur développe son endurance et je suis si heureuse », a-t-elle déclaré.

L’Apple Watch ne détecte peut-être pas les crises cardiaques, mais elle peut sauver des vies. “C’est une chose si facile de voir quelle est votre fréquence cardiaque, si je ne l’avais pas fait ce matin-là, qui sait, mais j’aurais peut-être eu une autre crise cardiaque qui aurait été fatale”, a déclaré Diane.

