Apple Watch crédité d’avoir sauvé la vie d’une femme après une “crise cardiaque de veuf” inaperçue

L’Apple Watch a de nouveau été crédité d’avoir aidé à détecter une maladie cardiaque potentiellement mortelle d’un utilisateur. Comme indiqué pour la première fois par le média local WZZM 13, une femme du Michigan a déclaré que son Apple Watch l’avait alertée d’une fréquence cardiaque anormalement élevée, l’envoyant aux soins d’urgence où un ECG a révélé qu’elle avait eu une crise cardiaque récente sans s’en rendre compte.

Diane Feenstra a récapitulé la situation dans une interview avec WZZM 13, en disant :

Le jour en question, le 22 avril, j’avais une fréquence cardiaque de 169 battements par minute même si l’exercice le plus vigoureux que j’avais fait était de monter 12 marches. J’ai donc appelé mon mari au travail et je lui ai dit que vous pensiez que c’était préoccupant ? Et il a dit d’appeler votre médecin.