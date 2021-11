Apple Watch Cyber ​​Monday offre des remises sur les derniers wearables

Le Cyber ​​Monday est à nos portes à l’approche de la semaine de Thanksgiving, avec une collection des dernières nouveautés d’Apple déjà en vente. Bien que vous trouviez des réductions sur les AirPods, les accessoires pour iPhone 13 et bien plus encore, nous voyons également un certain nombre d’offres Cyber ​​Monday Apple Watch. Avec des baisses de prix sur les appareils portables les plus abordables de l’écurie Apple qui donnent le coup d’envoi des festivités cette année, vous pouvez vous diriger ci-dessous pour toutes les meilleures offres Apple Watch Cyber ​​Monday.

Cyber ​​Monday est maintenant en ligne chez divers détaillants

Le Black Friday 2021 s’étendant sur toute la semaine avant le 27 novembre, nous sommes maintenant prêts à passer à autre chose pour voir ce que l’événement de magasinage Cyber ​​Monday a en réserve. Cela inclut des promotions agressives sur Amazon, où vous trouverez un nouveau lot de remises tous les matins à 3 heures du matin. Bien sûr, Walmart, Target et Best Buy attirent également votre attention sur leurs propres ventes cette semaine.

Vous pouvez maintenant économiser sur Apple Watch Series 7

Se joignant aux économies, Amazon propose désormais une sélection de tout nouveaux modèles Apple Watch Series 7. Avec des prix commençant à 380 $, vous envisagez une série de nouveaux plus bas historiques ainsi que certaines des toutes premières démarques pour commencer.

En tant que dernier tracker de fitness à rejoindre la gamme, Apple Watch Series 7 arrive avec des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. En vedette par l’écran sensiblement plus grand, il y a maintenant une résistance à la poussière IP6X ajoutée à associer aux fonctions habituelles de suivi de la condition physique. Il existe également un nouveau mode de charge rapide, qui peut fournir une charge suffisante pour être porté toute la nuit en seulement 8 minutes. Voici comment il se compare aux modèles de la génération précédente, qui sont également en vente ci-dessous.

Pas vendu sur la série 7 ? Allez économiser 100 $ sur Apple Watch Series 6 à la place

La poussière est maintenant retombée sur la nouvelle Apple Watch Series 7, et si vous ne prévoyez pas d’utiliser le dernier appareil portable, vous pouvez réaliser de nombreuses économies sur l’itération de la génération précédente. En ce moment sur Amazon, vous pouvez économiser jusqu’à 100 $ sur le style Apple Watch Series 6 40 mm. Baisser le prix à 299 $, cela représente une baisse par rapport aux 399 $ habituels et offre la deuxième meilleure remise que nous ayons vue. Aller avec l’Apple Watch Series 6 ne signifie pas que vous allez trop sacrifier. Outre les principales améliorations d’un boîtier rafraîchi et d’un écran plus grand, les séries 6 et 7 partagent le même processeur, ainsi qu’une gamme correspondante d’oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et d’autres capteurs de condition physique. Les deux exécutent également watchOS 8 !

Apple Watch SE lance les offres du Cyber ​​Monday

Alors que toutes les offres Apple Watch Black Friday commencent à affluer, nous commençons déjà à voir le premier lot de remises avec l’Apple Watch SE en vente sur Amazon. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 60 $ sur une sélection de vêtements, offrant le meilleur prix de l’année et correspondant à ce qui sera probablement le rabais le plus attrayant de la période des fêtes à partir de 219 $.

Quel que soit le modèle que vous attachez à votre poignet, Apple Watch SE offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que le produit phare de la série 7, mais dans un package plus abordable. Vous trouverez bien sûr toujours une multitude de fonctionnalités de suivi de la condition physique telles que le suivi de l’exercice et la surveillance de la fréquence cardiaque, qui s’appuient sur une conception anti-nage et un écran Retina OLED. La seule omission notable est cependant l’absence de capteur de sang/oxygène. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Achetez un nouveau bracelet Apple Watch avec vos économies

Rendez-vous sur notre tour d’horizon des meilleurs groupes Apple Watch Series pour de nombreuses options de 5 $. Les bracelets de montres internes d’Apple ont longtemps été un sujet délicat en matière de prix, donc opter pour une alternative tierce est une excellente idée. Parcourez notre liste organisée pour tous les meilleurs groupes d’autres fabricants comme Pad & Quill, Nomad, et plus encore.

Nous nous attendons à voir de nombreuses nouvelles supplémentaires sur le Black Friday au cours des prochaines semaines alors que les détaillants se préparent pour ce qui sera certainement un mois de novembre inoubliable. Comme toujours, notre guide Black Friday sera votre endroit pour toutes les dernières nouvelles et offres.

