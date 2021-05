Apple Watch détient un tiers du marché des smartwatch au premier trimestre 2021

Un nouveau Counterpoint Research indique que les expéditions mondiales de smartwatch ont connu un bond de 35% en glissement annuel au premier trimestre 2021. L’Apple Watch représente un tiers du marché des smartwatch au cours de ce trimestre, selon les nouvelles données.

Selon le rapport, Apple a maintenu sa position de leader, catalysant la croissance globale du marché en enregistrant une augmentation de 50% en glissement annuel de la demande pour les modèles de la série 6.

Apple a vu sa part de marché grimper de 3%. Les livraisons de Samsung ont également augmenté de 27% en glissement annuel grâce à la popularité de la Galaxy Watch 3 et de la Galaxy Watch Active Series, mais la croissance du fournisseur sud-coréen était inférieure à la moyenne du marché et sa part de marché a légèrement baissé.

Apple a été en mesure de consolider davantage sa position de leader sur le marché en élargissant le portefeuille de Watch SE à Series 6 au bon moment. Cela pourrait conduire Samsung à lancer un modèle de prix moyen pour stimuler la croissance », a déclaré l’analyste senior Sujeong lim.

En termes de plates-formes OS pour smartwatch, watchOS d’Apple capture plus d’un tiers du marché avec un taux d’attachement croissant à sa base d’un milliard d’utilisateurs d’iPhone. Les analystes de Counterpoint Research s’attendent à des changements à long terme après que Samsung et Google ont annoncé leur partenariat sur un nouveau système d’exploitation Wear:

«C’est une grande initiative de Google pour accélérer ses ambitions dans le domaine des appareils portables. Il peut constituer un portefeuille robuste d’appareils Wear intégrant le meilleur des trois mondes – Tizen OS, Wear OS et Fitbit OS. La consolidation apporte plus de puissance à la plate-forme Wear de Google et attirera davantage de développeurs pour créer de nouvelles expériences pour le poignet », a déclaré le vice-chercheur Neil Shah.

Shah pense également que le marché du portable sera important pour les grandes technologies à long terme. «Les appareils et services portables vont devenir importants pour des entreprises telles qu’Apple, Google, Facebook et Amazon, car elles étendent de plus en plus leur portée dans les secteurs verticaux de la santé, de la pharmacie et de l’assurance, directement ou indirectement.

Apple a annoncé l’année dernière l’Apple Watch Series 6 aux côtés de l’Apple Watch SE. Les deux montres ont un processeur 30% plus rapide que le modèle précédent. La série 6 apporte un capteur d’oxygène sanguin, une application dédiée à l’ECG et un écran Always-On plus lumineux.

Pour l’Apple Watch Series 7, Apple pourrait introduire une fonction révolutionnaire de détection de la glycémie. ET News de Corée a rapporté en janvier 2021 que Samsung et Apple travaillaient tous les deux à apporter des mesures de glycémie à leurs montres cette année.

