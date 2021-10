Apple Watch d’origine ajoutée à la liste des “produits vintage” d’Apple

Jeudi 30 septembre 2021 à 10h30 PDT par Juli Clover

Apple a mis à jour aujourd’hui sa liste de produits vintage et obsolètes pour ajouter les modèles Apple Watch 38 mm et 42 mm à la liste vintage, marquant la première fois que l’Apple Watch est incluse.



La première Apple Watch a été introduite il y a plus de six ans en avril 2015, avec le remplacement de la “Série 1” et la mise à niveau de la série 2 en 2016. Apple a continué à mettre à jour l’Apple Watch chaque année, et en 2021, nous attendons la Apple Watch Series 7 devrait sortir en octobre.

L’Apple Watch 2015 originale est désormais admissible à la liste “vintage” d’Apple, qui comprend les appareils qu’Apple a cessé de distribuer à la vente il y a plus de cinq ans et moins de sept ans.

Pour la plupart des produits, la désignation vintage signifie qu’ils ne sont plus éligibles pour les réparations au Genius Bar dans les magasins Apple ou auprès des fournisseurs de services agréés Apple, mais Apple propose des réparations prolongées de certains produits vintage et dans les endroits où des réparations prolongées sont nécessaires. par la loi.

Dans quelques années, l’Apple Watch d’origine passera à la liste des obsolètes et le service matériel sera entièrement interrompu.

