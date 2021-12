Apple Watch en 2021 : Hype, quelques déceptions, et une assez belle Série 7

Nous sommes au crépuscule de 2021, et il est temps de revenir sur ce qu’Apple a accompli ces douze derniers mois, en particulier avec l’Apple Watch. Bien sûr, nous n’avons eu qu’un seul nouveau modèle cette année, l’Apple Watch Series 7, mais n’oubliez pas que watchOS est une grande partie de ce qui fait d’une Apple Watch, enfin, une Apple Watch.

Alors, alors que nous nous préparons à sonner en 2022, revenons sur ce qui s’est passé avec l’Apple Watch cette année.

watchOS 8 en avant-première à la WWDC

Source : Luke Filipowicz / iMore

Le premier arrêt majeur de l’Apple Watch en 2021 a eu lieu à la WWDC avec l’introduction de watchOS 8. J’ai tout de suite sauté sur la version bêta du développeur et j’ai commencé à bricoler avec la nouvelle mise à jour. Mes premières impressions sur le nouveau logiciel étaient assez légères, et il n’y avait pas de véritable fonctionnalité remarquable dans watchOS 8 qui a vraiment impressionné la plupart des gens, ou moi d’ailleurs.

Les premières impressions sont importantes, mais comme j’utilisais de plus en plus watchOS 8, j’ai compris ce qu’Apple recherchait avec watchOS 8. Vous voyez, ce n’était pas une mise à jour destinée à épater qui que ce soit, mais plutôt une solide mise à jour de la qualité de vie qui vous permet d’en faire plus avec votre Apple Watch.

La messagerie est plus facile grâce à la possibilité d’utiliser Scribble, Dictée et emoji dans le même message. Focus vous permet de définir votre mode Ne pas déranger personnalisé sur tous vos appareils en appuyant simplement sur un bouton. Partager des photos depuis votre Apple Watch est désormais possible et assez simple. De plus, l’application Home a reçu une énorme mise à jour, ce qui facilite grandement le contrôle de tous vos accessoires HomeKit.

Il s’agit de pouvoir en faire plus et d’avoir plus de contrôle sur votre poignet, donc même si l’application Mindfulness avec la nouvelle fonctionnalité Reflect est un peu terne, toutes les petites améliorations améliorent votre Apple Watch. Et, si ce n’est pas une mise à jour réussie de watchOS, je ne sais pas ce que ce serait.

La rumeur court que…

Source : Stephen Warwick / iMore

Avant de parler de la meilleure Apple Watch qu’Apple sort chaque année, nous devons nous attaquer à l’éléphant dans la pièce : les rumeurs.

Il y avait une tonne de rumeurs entourant l’Apple Watch Series 7 avant qu’elle ne sorte, notamment, que l’Apple Watch allait être repensée, y compris des bords plus plats et un design plus carré. Bien sûr, toutes ces rumeurs ont décollé, et les gens étaient vraiment excités, moi y compris, et lorsque l’Apple Watch Series 7 a été lancée, beaucoup de gens ont été déçus.

C’est nul parce que l’Apple Watch Series 7 est une excellente Apple Watch, mais elle a été inutilement gâchée par de nombreuses attentes de personnes dont les attentes sont devenues trop élevées sur la base de certaines rumeurs. Je m’inclus également dans ce groupe.

La machine à battage médiatique est très réelle, et en tant que personne qui couvre la technologie Apple jour après jour, c’était un bon rappel que toutes les rumeurs, quelle que soit la crédibilité de la source dans le passé, ne devraient influencer aucune attente.

Ne dormez pas sur l’Apple Watch Series 7

Source : Luke Filipowicz / iMore

Cela étant dit, parlons de l’Apple Watch Series 7, qui cette année est devenue plus grande que jamais.

Eh bien, il n’y a pas eu de refonte totale. L’Apple Watch Series 7 a considérablement agrandi le boîtier – la série 7 est disponible dans des boîtiers de 41 mm et 45 mm au lieu des 40 mm et 44 mm que nous avons vus ces dernières années. Ce n’est pas beaucoup, mais l’écran s’agrandit également lorsque vous le combinez avec des cadres plus petits.

L’écran est désormais super présent sur votre poignet et améliore l’utilisation de l’Apple Watch, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de vue ou de mobilité. L’ensemble de l’interface utilisateur est un peu moins à l’étroit et plus facile à lire et à accéder. Du point de vue de la convivialité, c’est la meilleure mise à jour discrète de l’Apple Watch depuis des années, et je ne pense pas qu’elle reçoive suffisamment de crédit.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de critique valable à l’encontre de l’Apple Watch Series 7. La durée de vie de la batterie est la même que celle de la Series 6 de l’année dernière (bien qu’elle se charge plus rapidement, ce qui est bien), le processeur n’est pas t mis à niveau, et il n’y a pas non plus de nouveaux capteurs de santé. Je ne recommanderais toujours pas à quiconque de passer d’une série 6 à une série 7. Il n’y a rien dans l’Apple Watch série 7 qui en fait un appareil « indispensable », mais vous n’avez pas à réinventer la roue à chaque fois.

Conclusion : l’Apple Watch Series 7 est géniale et n’a probablement pas été bien ébranlée en raison de tout le battage médiatique qui a précédé sa sortie. Il ne fait rien de flashy et de nouveau, mais il a tout ce que nous aimons à propos d’Apple Watch.

Excité pour l’avenir

L’Apple Watch en 2021 n’a peut-être pas été l’année la plus excitante que l’appareil ait connue, mais toutes les améliorations de watchOS 8 et de l’Apple Watch Series 7 nous ont quand même montré que l’Apple Watch reste une puissante extension de l’écosystème Apple. J’entre en 2022 avec beaucoup d’espoir que l’Apple Watch connaîtra une autre bonne année, mais j’essaie certainement de garder mes attentes sous contrôle à l’avenir.