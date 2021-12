Apple Watch en aluminium ou en acier inoxydable : que devriez-vous acheter ?

L’Apple Watch du peuple

Apple Watch Aluminium

L’élégance à un prix

Apple Watch Acier Inoxydable

Le modèle en aluminium Apple Watch Series 7 offre les mêmes excellents éléments internes que la version équivalente en acier inoxydable. Et puis certains modèles moins chers abandonnent certaines fonctionnalités et coûtent encore moins cher.

À partir de 199 $ chez Best Buy

Avantages

Prix ​​Choix avec ou sans briquet cellulaire Version Nike+ Existe en plusieurs coloris

Les inconvénients

Durabilité par rapport à l’acier inoxydable Le verre renforcé Ion-X n’est pas aussi bon que le verre saphir

Durable, oui, mais cette Apple Watch coûte au moins 300 $ de plus que le modèle en aluminium. Grâce à la brillance polie, il montre également plus facilement ces micro-abrasions.

À partir de 699 $ sur Amazon

Avantages

L’inox est un matériau plus résistant Verre saphir avant Version Hermès disponible

Les inconvénients

Les rayures coûteuses sont plus visibles Pas de version Nike+ Pèse plus

L’Apple Watch est disponible en aluminium et en acier inoxydable (ainsi qu’en titane). L’Apple Watch Series 3 et l’Apple Watch SE sont disponibles en aluminium. L’Apple Watch Series 7 est disponible en aluminium et en acier inoxydable, qui est fait d’un matériau plus résistant. Mais cela n’a peut-être pas d’importance pour ceux qui mettent à niveau chaque année et veulent économiser quelques dollars.

Apple Watch en aluminium ou en acier inoxydable : comparons

Du point de vue des fonctionnalités, Apple Watch Series 7 en aluminium ou en acier inoxydable est identique. L’une ou l’autre version, par exemple, peut suivre votre fréquence cardiaque, inclure le suivi de la condition physique et vous alerter des messages entrants. Ils incluent un espace de stockage disponible pour la musique et les podcasts embarqués. Vous pouvez utiliser les mêmes applications tierces sur tous les modèles. Il y a quelques éléments à considérer lors du choix de l’Apple Watch en aluminium par rapport à l’acier inoxydable, comme le poids, la durabilité des matériaux, etc. Vous trouverez ci-dessous une liste de détails importants.

Apple Watch Aluminium Apple Watch Acier inoxydable Prix de départ 399 $ (Série 7)

279 $ (CH)

199 $ (série 3) 699 $ (série 7)

1229 $ (Série 7 Hermés) Choix de couleurs Minuit

Lumière des étoiles

Bleu

Vert

Produit (ROUGE) Graphite

Argent

Poids en or 32,0 g (41 mm)

38,8 g (45 mm) 42,3 g (41 mm)

51,5 g (45 mm) Matériau d’affichage Verre renforcé Ion-X Verre saphir Versions Wi-Fi uniquement Oui Non Taille du stockage intégré 32 Go 32 Go

Comme vous pouvez le voir, les différences entre l’aluminium et l’acier inoxydable Apple Watch Series 7 se résument principalement aux matériaux utilisés. Que vous parliez du boîtier ou de l’affichage, le modèle en acier inoxydable offre de meilleurs matériaux. L’Apple Watch en aluminium est un matériau plus doux, et l’anodisation pourrait se rayer ou s’écailler, tout comme son verre renforcé Ion-X. L’Apple Watch en acier inoxydable est beaucoup, beaucoup plus dure. Pourtant, l’acier inoxydable a un inconvénient – les rayures sont plus visibles que la version en aluminium. Ces soi-disant microabrasions peuvent apparaître sur l’acier inoxydable brillant peu de temps après avoir commencé à en porter un, en particulier sur la version argentée.

Apple Watch en aluminium ou en acier inoxydable : options de cellule et de couleur

Il y a aussi la question des capacités cellulaires. Toutes les montres Apple en acier inoxydable incluent des capacités GPS et cellulaires. Ce dernier augmente le prix de la montre et, lorsque la fonctionnalité est activée, nécessite un forfait data mensuel. Si vous ne vous souciez pas du cellulaire, vous le payez de toute façon, ce qui est un gaspillage. En revanche, avec les modèles en aluminium, Apple vous offre le choix entre GPS seul et GPS plus cellulaire.

Le modèle en aluminium Apple Watch Series 7 est disponible en cinq couleurs, dont Midnight, Starlight, Green, Blue et (Product), tandis que l’Apple Watch Series 6 en acier inoxydable n’est disponible qu’en trois couleurs, dont Silver, Gold et Graphite.

Apple Watch en aluminium ou en acier inoxydable : que devriez-vous acheter ?

Vous devriez vous procurer l’Apple Watch en aluminium si vous êtes :

en forme physique, et vous voulez l’Apple Watch la plus légère que vous puissiez obtenir pour être assez rude avec elle – ou susceptible de la perdre – et que vous voulez l’option de remplacement la plus abordable possible pas sûr de l’Apple Watch et que vous voulez l’essayer au plus bas le prix d’entrée aime simplement l’apparence de l’aluminium microbillé et veut une variété d’options de couleurs, y compris le bleu et le (Produit)ROUGE

Vous devriez obtenir l’Apple Watch en acier inoxydable si vous :

J’adore les montres et je veux quelque chose de lourd mais pas trop lourd, je veux quelque chose de classique à l’extérieur mais d’ultra-moderne à l’intérieur.

Alors, quel est le meilleur choix entre une Apple Watch en aluminium et en acier inoxydable ? Nous pensons que le modèle en aluminium est le meilleur pour la plupart des gens. Si vous craignez trop d’éventuels dommages, souscrivez à un abonnement AppleCare+ pour avoir l’esprit tranquille. De plus, Nike+ n’est disponible qu’en aluminium, ce qui est également à prendre en compte. Si vous prévoyez de garder votre montre plus de deux ans, le modèle en acier inoxydable pourrait être le meilleur.

Quel que soit le modèle Apple Watch que vous achetez, n’oubliez pas de consulter notre sélection des meilleurs bracelets Apple Watch.

Bon produit, meilleur prix

Apple Watch Aluminium

Élégant et pratique

Découvrez toutes les fonctionnalités exceptionnelles de l’Apple Watch à moindre coût. Choisissez parmi beaucoup de belles couleurs.

Beau mais cher

Apple Watch Acier Inoxydable

Choix élégant

Si vous craignez vraiment de casser votre Apple Watch, c’est celui qu’il vous faut. Attention tout de même à ces inévitables rayures !

