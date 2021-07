Apple Watch et d’autres appareils portables peuvent détecter les effets à long terme du COVID-19, selon les premières recherches

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, une poignée d’études ont tenté de déterminer si les appareils portables tels que l’Apple Watch peuvent détecter les premiers signes et symptômes de COVID-19. Un nouvel article publié aujourd’hui dans la revue JAMA Network Open souligne que les appareils portables comme l’Apple Watch et les Fitbits pourraient également fournir des données sur les effets à long terme du COVID-19.

Comme indiqué pour la première fois par le New York Times, les nouvelles données proviennent de l’essai Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment (DETECT) mené par des scientifiques du Scripps Research Translational Institute en Californie. Cette étude s’est déroulée du 25 mars 2020 au 24 janvier 2021 et a inclus plus de 37 000 personnes utilisant des Fitbits, des montres Apple et d’autres appareils portables. L’étude a été alimentée par l’application de recherche MyDataHelps.

Les chercheurs ont signalé pour la première fois en octobre que la combinaison des données de l’Apple Watch et de Fitbit avec des symptômes autodéclarés conduisait à une détection plus précise des cas de COVID-19 que de se concentrer uniquement sur les symptômes.

Maintenant, les chercheurs plongent plus profondément dans les données en se concentrant sur les effets durables de COVID-19 sur la santé – souvent appelés « long COVID ». Dans un premier temps, les chercheurs se concentrent sur les données des utilisateurs de Fitbit, ce qui montre que Fitbits peut détecter des changements durables. « Il y a eu un changement beaucoup plus important de la fréquence cardiaque au repos pour les personnes atteintes de Covid par rapport à d’autres infections virales », a déclaré Jennifer Radin, épidémiologiste à Scripps. “Nous avons également un changement beaucoup plus drastique dans les étapes et le sommeil.”

Plus de friandises incluent:

Les scientifiques ont également découvert qu’environ neuf jours après que les participants atteints de Covid ont commencé à signaler des symptômes, leur fréquence cardiaque a chuté. Après cette baisse, qui n’a pas été observée chez les personnes atteintes d’autres maladies, leur fréquence cardiaque a de nouveau augmenté et est restée élevée pendant des mois. Il a fallu 79 jours, en moyenne, pour que leur fréquence cardiaque au repos revienne à la normale, contre seulement quatre jours pour ceux du groupe non-Covid. Les niveaux de sommeil et d’activité physique sont également revenus plus lentement au niveau de référence chez les personnes atteintes de Covid-19 par rapport à celles souffrant d’autres maladies, ont découvert le Dr Radin et ses collègues. Les chercheurs ont identifié un petit sous-ensemble de personnes atteintes de Covid dont la fréquence cardiaque est restée de plus de cinq battements par minute au-dessus de la normale un à deux mois après l’infection. Près de 14% des personnes atteintes de la maladie entrent dans cette catégorie et leur fréquence cardiaque n’est pas revenue à la normale pendant plus de 133 jours en moyenne.

Bien que ce sous-ensemble de recherches se concentre sur les données Fitbit, le Dr Radin dit que d’autres recherches comme celle-ci sont prévues pour l’avenir.

“Nous voulons en quelque sorte mieux collecter les symptômes à long terme afin de pouvoir comparer les changements physiologiques que nous observons avec les symptômes que les participants ressentent réellement”, a déclaré le Dr Radin. “Il s’agit donc vraiment d’une étude préliminaire qui ouvre de nombreuses autres études à venir.”

Vous pouvez trouver l’article complet dans le journal JAMA Network Open et en savoir plus dans le New York Times.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :