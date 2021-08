Apple Watch, iPhone, MacBook, etc.

in

Les offres Apple Black Friday valent toujours la peine d’être consultées. Alors qu’Apple lui-même n’offre parfois que des remises pour le Black Friday, des détaillants comme Best Buy, Amazon, Walmart et bien d’autres proposent presque toujours au moins une sorte de vente de produits Apple pour le Black Friday. En d’autres termes, que vous souhaitiez un nouveau Mac ou une paire d’AirPod, cela vaut la peine de rechercher la meilleure offre le Black Friday.

Cette année, le Black Friday aura lieu le 26 novembre, il faudra donc un certain temps avant de commencer à voir les offres Black Friday Apple. Nous nous attendons à obtenir de bonnes affaires sur les ordinateurs Mac, l’Apple Watch, les AirPod, etc. Nous pouvons même voir une remise sur un ou deux modèles d’iPhone. On s’attend à ce qu’au moment du Black Friday, la série iPhone 13 soit disponible.

Nous mettrons à jour ce guide au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de l’événement. Si vous ne voulez pas attendre le Black Friday pour obtenir une bonne affaire Apple, nous inclurons d’autres offres Apple ci-dessous. Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir les meilleures offres Black Friday Apple.

Comment obtenir les meilleures offres Apple Black Friday

L’achat d’un appareil Apple est généralement un peu plus facile que, par exemple, d’essayer de trouver un excellent appareil pour la maison intelligente. C’est parce qu’il existe des centaines de produits pour la maison intelligente, et trouver le parfait peut être difficile. Si vous êtes un fan d’Apple et que vous avez besoin d’un ordinateur portable, vous envisagez d’acheter un MacBook Air ou un MacBook Pro. Besoin d’un téléphone ? Vous obtenez un iPhone. Montre intelligente? Apple Watch.

Bien sûr, ce n’est pas une mauvaise chose. Les produits Apple sont parmi les meilleurs de leur catégorie, et ils fonctionnent tous incroyablement bien ensemble.

Pour trouver les meilleures offres Black Friday Apple, il vaut la peine de dresser une liste des produits que vous voulez réellement. S’il est en vente, appuyez sur la gâchette. Sinon, vous pouvez attendre jusqu’au Cyber ​​Monday, ou plus tard.

Black Friday vs Cyber ​​Monday Offres Apple

Le Black Friday et le Cyber ​​Monday offriront probablement des offres Apple décentes, et il est difficile de dire exactement quel jour offrira les meilleures offres.

Traditionnellement, le Black Friday a été le moment de profiter des offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday, comme son nom l’indique, a été pour les offres en ligne. Cela, cependant, a changé récemment, et ce changement a été accéléré par la pandémie. De nos jours, vous pouvez toujours obtenir des offres du Black Friday en ligne – alors ne vous sentez pas obligé de vous précipiter au magasin pour obtenir une bonne affaire.

En fin de compte, si vous trouvez une bonne affaire le Black Friday et que vous n’êtes pas sûr qu’il y en aura une meilleure le Cyber ​​Monday, alors cela vaut la peine d’acheter l’appareil. Il est tout à fait possible que Cyber ​​Monday propose une meilleure offre – mais à moins que vous ne puissiez annuler votre achat et passer une nouvelle commande le Cyber ​​Monday, cela ne vaut même pas la peine de regarder le Cyber ​​Monday.

Les offres Apple du Black Friday de l’année dernière

L’année dernière, nous avons vu des tonnes de bonnes affaires Black Friday Apple, y compris d’Apple lui-même. En 2020, Apple a offert une carte-cadeau Apple Store de 150 $ sur certains achats. D’autres magasins, cependant, offraient des remises sur les AirPods Pro, certains modèles Apple Watch et même l’iPad Pro.

Nous n’avons pas vraiment vu beaucoup de remises sur les modèles d’iPhone, et on ne sait pas si cela changera ou non cette année. Si les modèles d’iPhone 12 sont toujours en vente, il est probable qu’ils obtiendront d’abord des remises, avant les modèles d’iPhone 13 qui n’auront qu’un mois ou deux à ce stade.

Les meilleures offres Apple du moment

Vous ne pouvez pas attendre le Black Friday ? Il y a quelques offres Apple qui valent la peine d’être vérifiées en ce moment. Voici les meilleures offres Apple dont vous pouvez profiter immédiatement.

