Apple Watch, MacBook et plus

Les produits Apple sont toujours des produits phares le Cyber ​​Monday. Alors qu’Apple lui-même ne propose que parfois ses propres offres Cyber ​​Monday, d’autres détaillants, comme Walmart, Best Buy, Amazon, etc., proposent souvent une sorte de vente de produits Apple pour l’événement. En d’autres termes, que vous souhaitiez un nouveau Mac ou une paire d’AirPod, cela vaut la peine de rechercher des offres le Cyber ​​Monday.

Le Cyber ​​Monday, cette année, a lieu le 29 novembre, nous allons donc commencer à voir des offres sur les produits Apple dans un avenir très proche. Nous nous attendons à obtenir de bonnes affaires sur les ordinateurs Mac, l’Apple Watch, les AirPod et plus encore. Nous pouvons même voir une remise sur un ou deux modèles d’iPhone.

Nous mettrons à jour ce guide jusqu’au Black Friday et jusqu’au Cyber ​​Monday. Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir les meilleures offres Black Friday Apple.

Offres Mac Cyber ​​Monday 2021

Besoin d’un nouvel ordinateur portable MacBook ou d’un ordinateur de bureau Mac ? Il existe d’excellentes offres sur les ordinateurs Mac pour Cyber ​​Monday. Voici nos offres Mac préférées jusqu’à présent.

Apple MacBook Air Prix catalogue : 999,00 $ Prix : 899,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple MacBook Pro 2020 avec puce Apple M1 Prix catalogue : 1 499,00 $ Prix : 1 349,00 $ Vous économisez : 150,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres AirPod du Cyber ​​Monday 2021

Les AirPod d’Apple sont de mieux en mieux. Pour Cyber ​​Monday, vous pouvez obtenir des offres sur un certain nombre de modèles d’AirPod différents. Le meilleur d’entre eux peut être trouvé ci-dessous.

Apple AirPods avec étui de chargement Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 119,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Prix ​​catalogue des écouteurs Apple AirPods Max : 549,00 $ Prix : 479,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Apple Watch du Cyber ​​Monday 2021

L’Apple Watch est largement considérée comme le meilleur appareil portable sur le marché, et pour cause. Voici les meilleures offres Cyber ​​Monday Apple Watch à ce jour.

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) Prix catalogue : 749,00 $ Prix : 459,00 $ Vous économisez : 290,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Watch Series 6 Prix catalogue : 399,00 $ Prix : 349,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres iPad Cyber ​​Monday 2021

L’iPad est un excellent moyen de jouer à des jeux, de regarder des films et de naviguer sur le Web sur un écran plus grand que celui de votre téléphone. Nous verrons probablement de bonnes affaires sur les iPad lors de l’événement de magasinage. Voici les meilleurs à ce jour.

2021 Apple iPad Pro 12,9 pouces Wi‑Fi + Cellular 128 Go – Gris sidéral Prix catalogue : 1 299,00 $ Prix : 1 229,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (5 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres iPhone du Cyber ​​Monday 2021

L’iPhone est la plaque tournante de votre vie numérique, mais un iPhone haut de gamme peut coûter très cher. Heureusement, il y aura des offres solides sur les iPhones pour le Black Friday 2021. Nous n’avons pas encore d’offres iPhone en direct, mais nous les ajouterons ici au fur et à mesure de leur lancement.

Comment obtenir les meilleures offres Apple du Cyber ​​Monday

L’achat d’un appareil Apple est généralement un peu plus facile que, par exemple, d’essayer de trouver un excellent appareil intelligent pour la maison. C’est parce qu’il existe des tonnes de produits pour la maison intelligente, et trouver celui qui convient à vos besoins peut être difficile. Si vous êtes un fan d’Apple et que vous avez besoin d’un ordinateur portable, vous envisagez d’acheter un MacBook Air ou un MacBook Pro. Besoin d’un téléphone ? Vous obtenez un iPhone. Montre intelligente? Apple Watch.

Bien sûr, ce n’est pas une mauvaise chose. Les produits Apple sont parmi les meilleurs de leur catégorie, et ils fonctionnent tous incroyablement bien ensemble.

Pour trouver les meilleures offres du Cyber ​​Monday Apple, il suffit de dresser une liste des produits que vous souhaitez réellement. S’il est en vente, appuyez sur la gâchette. Sinon, vous pouvez attendre jusqu’au Cyber ​​Monday, ou plus tard.

Black Friday vs Cyber ​​Monday Offres Apple

Le Black Friday et le Cyber ​​Monday offriront probablement des offres Apple décentes. Il est difficile de dire exactement quel jour offrira les meilleures offres.

Traditionnellement, le Black Friday était le moment de profiter des offres en magasin. Cyber ​​Monday, comme son nom l’indique, a été pour les offres en ligne. Cela, cependant, a changé récemment, et ce changement a été accéléré par la pandémie. De nos jours, vous pouvez toujours obtenir des offres du Black Friday en ligne – alors ne vous sentez pas obligé de vous précipiter au magasin pour obtenir une bonne affaire.

En fin de compte, si vous trouvez une bonne affaire le Black Friday et que vous n’êtes pas sûr qu’il y en aura une meilleure le Cyber ​​Monday, alors cela vaut la peine d’acheter l’appareil. Il est tout à fait possible que Cyber ​​Monday propose une meilleure offre. Mais, à moins que vous ne puissiez annuler votre achat et passer une nouvelle commande le Cyber ​​Monday, cela ne vaut même pas la peine de regarder le Cyber ​​Monday.

Où sont les meilleures offres du Cyber ​​Monday Apple ?

Vous pourrez obtenir des offres Apple exceptionnelles auprès de toutes sortes de détaillants. Traditionnellement, Apple lui-même n’a pas proposé beaucoup d’offres pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Ainsi, si vous souhaitez acheter directement auprès d’Apple, vous n’obtiendrez peut-être pas de meilleurs prix qu’actuellement. Cela vaut quand même la peine d’attendre pour voir.

Les meilleures offres viendront de détaillants tiers. Par exemple, Best Buy, Walmart et Amazon proposeront probablement des offres sur les MacBook, les iPad et les AirPod. Nous devrons voir quels types d’offres nous obtenons pour l’iPhone. L’iPhone n’obtient souvent pas de très grosses remises.

Dois-je attendre le Cyber ​​Monday pour acheter des produits Apple ?

Ça dépend. Vous pouvez trouver une bonne affaire sur un produit Apple le Black Friday, et si c’est le cas, c’est probablement une bonne idée de l’acheter. Il n’y a aucune garantie que vous obtiendrez une offre similaire le Cyber ​​Monday. Cela dit, si vous n’êtes pas désespéré pour un nouvel appareil, cela vaut peut-être la peine d’attendre le Cyber ​​Monday pour voir si une meilleure offre est disponible.

Les offres Apple du Cyber ​​Monday de l’année dernière

L’année dernière, nous avons vu beaucoup de bonnes affaires sur les produits Apple, y compris d’Apple lui-même. En 2020, Apple a offert une carte-cadeau Apple Store de 150 $ sur certains achats. D’autres magasins, cependant, offraient des remises sur les AirPods Pro, certains modèles Apple Watch et même l’iPad Pro.

Nous n’avons pas vraiment vu beaucoup de remises sur les modèles d’iPhone, et on ne sait pas si cela changera ou non cette année. Si les modèles d’iPhone 12 sont toujours en vente, il est probable qu’ils obtiendront d’abord des remises, avant les modèles d’iPhone 13 qui n’auront qu’un mois ou deux à ce stade.

