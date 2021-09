Apple Watch ne fonctionne pas avec l’iPhone 13 ? Tu n’es pas seul.

in

Plusieurs utilisateurs du nouveau meilleur iPhone d’Apple, l’iPhone 13, signalent des problèmes avec la fonction Déverrouiller avec Apple Watch.

De Reddit

J’ai donc une Apple Watch SE et je viens de recevoir mon iPhone 13 Pro aujourd’hui, tous deux entièrement à jour avec les dernières mises à jour iOS. Chaque fois que j’essaie d’activer le déverrouillage avec Apple Watch sur mon téléphone, je reçois une erreur indiquant “Impossible de communiquer avec Apple Watch”. J’ai essayé de dissocier/réparer, de réinitialiser la montre et le téléphone, d’éteindre/d’allumer le mot de passe et je suis totalement perdu ? ! Quelqu’un d’autre a vécu cela et sait comment y remédier ?

Plusieurs utilisateurs ont noté qu’ils avaient le même problème après être passés à l’iPhone 13 et avaient essayé de nombreuses options, notamment la réinitialisation des mots de passe, des paramètres réseau et même l’Apple Watch elle-même. Les utilisateurs semblent signaler des problèmes exclusivement avec le nouvel iPhone 13, qui est sorti aujourd’hui et a déjà commencé à arriver pour certains utilisateurs.

Unlock with Apple Watch a été inspiré par la pandémie qui a vu de nombreuses personnes incapables d’utiliser Face ID parce qu’elles portaient un masque lors de leurs déplacements. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de déverrouiller leur iPhone à l’aide de leur montre et a été publiée publiquement en avril de cette année.

Le nouvel iPhone 13 d’Apple est disponible avec un nouvel écran Super Retina XDR, une puce A15 Bionic, et plus encore.

Malheureusement, il n’y a pas de solution de contournement disponible pour le problème de déverrouillage avec Apple Watch, et cela peut nécessiter une mise à jour logicielle d’Apple pour le résoudre.

