Apple Watch peut détecter des arythmies autres que AFib, selon une étude Apple/Stanford

Apple et Stanford Medicine ont publié de nouvelles données de l’étude Apple Heart Study en cours qui utilise les données d’Apple Watch pour identifier les rythmes cardiaques irréguliers. Comme indiqué pour la première fois par MyHealthyApple, les dernières recherches publiées cette semaine dans l’American Heart Association Journal montrent que l’Apple Watch peut détecter des arythmies autres que la fibrillation auriculaire (AFib/AF).

Le contexte de l’étude :

L’analyse secondaire consistait à donner aux participants un patch ECG ambulatoire après avoir reçu une notification de pouls irrégulier de leur Apple Watch. L’étude a exclu les participants atteints d’AFib précédemment identifié afin de se concentrer sur la «prévalence d’autres arythmies sur les patchs ECG des participants restants».

Comme récapitulé par MyHealthyApple, les résultats de l’étude :

Parmi les 419 297 participants inscrits à l’Apple Heart Study, 450 patchs ECG des participants ont été analysés, sans FA sur 297 patchs ECG (66 %). Des arythmies non-FA (à l’exclusion des tachycardies supraventriculaires < 30 battements et pauses < 3 secondes) ont été détectées chez 119 participants (40,1 %) avec des patchs ECG sans AFib. 76 participants (30,5 %) ont signalé des diagnostics de FA ultérieurs.

Chez les participants avec une notification de pouls irrégulière sur l’Apple Watch et aucune FA observée sur le patch ECG, des arythmies auriculaires et ventriculaires, principalement des PAC et des PVC, ont été détectées chez 40 % des participants.