Apple Watch responsable d’avoir appelé l’ambulance et contacté la petite amie d’un motocycliste heurté par une camionnette

Ce n’est un secret pour personne : aussi amusantes que soient les motos, elles sont bien plus dangereuses en cas de collision qu’une voiture. Même le motard le plus expérimenté court le risque que quelqu’un conduise distrait. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je roule toujours avec mon Apple Watch et sa fonction SOS. Pour un motard chinois de 24 ans, cet avantage potentiel est devenu une réalité.

Apple Watch Series 4 et versions ultérieures incluent une fonction de détection de chute qui peut avertir un contact d’urgence et les services d’urgence locaux si vous ne répondez plus après la détection d’une chute. La montre vous donne un court laps de temps pour répondre à l’alerte de chute. Si vous êtes assommé ou que vous n’êtes pas en état de rejeter l’alerte, la montre se met au travail pour appeler les secours.

C’est exactement ce qui est arrivé à Muhammad Fitri qui a perdu connaissance après être entré en collision avec une camionnette alors qu’il conduisait sa moto. L’accident, considéré comme un délit de fuite, s’est produit le 25 septembre.

L’Apple Watch de Fitri avec détection de chute a envoyé une notification SOS Hard Fall à sa petite amie l’informant de l’incident tout en fournissant son emplacement. L’Apple Watch a également contacté automatiquement les services d’urgence qui ont envoyé une ambulance sur les lieux de la collision.

