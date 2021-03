Apple Watch revue en 2015, revisitée en 2021

Un grand avantage de travailler avec . de 22 à 30 ans et de compter est le privilège de revisiter l’écriture d’il y a des années avec la perspective du temps. Ma première critique d’Apple Watch est quelque chose que je pensais relire récemment dans la perspective de six ans de progrès. Jetons un coup d’œil à notre situation actuelle par rapport à notre point de départ et à la façon dont ma perception en 2015 a vieilli en 2021.

Vie de la batterie

L’idée de charger un autre appareil en 2015 n’était pas très attrayante, et c’était avant d’ajouter les AirPod à la routine. Les bornes de recharge tout-en-un ont rendu cela plus facile aujourd’hui. Ce qui me distingue maintenant, c’est l’intuition qu’Apple Watch était trop agressive pour compléter les performances afin de maintenir la durée de vie de la batterie.

Nous devons déjà charger nos iPhones tous les jours et parfois tout au long de la journée, et Apple Watch fait beaucoup de choses semblables à celles d’un iPhone avec une batterie beaucoup plus petite. Cependant, le consensus général après plusieurs semaines est que si vous parvenez à charger Apple Watch tous les soirs, la durée de vie de la batterie est bonne. Apple est probablement allé trop prudent sur certains des comportements d’économie d’énergie d’Apple Watch.

Je me souviens avoir terminé la plupart des jours avec une quantité notable de carburant dans le réservoir, pour ainsi dire, après avoir porté l’Apple Watch pendant une journée complète. Plus tard, nous avons vu certaines de ces contraintes de performances assouplies avec watchOS 2, ce qui ressemblait à une augmentation de la vitesse de l’Apple Watch d’origine. Les applications natives ont été un grand coup de pouce, mais le simple contrôle de l’interface utilisateur et la navigation dans le système se sont sentis plus rapides depuis la première version bêta du système d’exploitation.

Apple Watch répond toujours aux mêmes objectifs d’autonomie de batterie d’environ 18 heures d’utilisation aujourd’hui. Ce qui a changé, c’est que les progrès de la technologie d’affichage et de la puissance et de l’efficacité du processeur ont permis chaque année de nouvelles fonctionnalités telles que l’affichage permanent, les fonctions de santé en arrière-plan et même la téléphonie cellulaire sans compromettre la durée de vie de la batterie.

Être une montre

Sur le sujet du simple fait d’être une montre pour lire l’heure:

Bien que l’autonomie de la batterie ne soit étonnamment pas un problème, utiliser Apple Watch uniquement comme une montre pour vérifier l’heure a ses limites. La difficulté à lire l’écran à l’extérieur est facilement mon plus gros reproche avec la première version. Vérifier l’heure (ou toute information sur l’écran) en plein soleil peut être presque impossible. Dans un cas, j’ai trouvé plus facile de vérifier l’heure sur mon iPhone qu’avec Apple Watch à cause de ce problème. Dans une autre situation, j’ai jeté un coup d’œil à l’Apple Watch pour vérifier l’heure dans la voiture, mais j’ai trouvé l’horloge du tableau de bord plus facile à lire.

Apple Watch a amélioré à pas de géant en étant simplement une montre au fil des ans, et je me sens justifié d’avoir souligné le problème de lisibilité avec la première montre dans les environnements extérieurs.

Apple Watch Series 2 a doublé la luminosité de 500 à 1000 nits (tout en nous familiarisant avec les lentes de l’unité), Apple Watch Series 5 a ajouté l’affichage permanent pour ne pas éteindre le cadran de la montre lorsqu’il est abaissé, et Apple Watch Series 6 a augmenté la luminosité de pointe niveaux pour l’écran permanent.

En mars 2021, la lisibilité et la difficulté à prévoir l’heure sont beaucoup moins problématiques que la mise en œuvre du mode toujours activé pour plus que les cadrans de montre et l’application Workout d’Apple.

Utilitaire Smartwatch

Nous ne pensons pas à l’Apple Watch en termes de smartwatch autant ces jours-ci que l’accent marketing a poussé plus loin dans le bien-être, la santé et la forme physique. C’est toujours la montre la plus intelligente du marché et six ans ont bien traité l’Apple Watch à cet égard.

J’ai passé un an régulièrement à utiliser la montre intelligente Pebble à écran e-ink à 150 $ (99 $) et j’ai beaucoup aimé ce qu’elle avait à offrir, mais il était clair dès le premier jour qu’Apple aurait besoin d’ouvrir beaucoup plus d’iOS aux développeurs. pour les smartwatches tierces d’aller au-delà de quelques fonctions limitées. Je pouvais lire les notifications sans regarder mon téléphone, mais je ne pouvais pas agir en conséquence. Je pouvais contrôler la lecture audio en cours, mais je ne pouvais pas choisir la chanson ou le podcast de la montre. Les applications sont venues mais étaient extrêmement limitées et pas mémorables; Les applications Apple Watch actuelles de développeurs tiers sont limitées, mais elles sont loin d’être au même niveau. Les fonctionnalités de l’iPhone telles que Siri et Apple Pay ne seraient jamais disponibles sur un appareil non Apple.

Apple Pay sur Apple Watch a depuis appris à envoyer de l’argent à vos amis et à votre famille en le demandant simplement à Siri. La lecture audio est passée du contrôle à distance de l’audio de l’iPhone et de la musique synchronisée à la diffusion en continu de musique, de radio et de podcasts, et à la lecture de livres audio et de mémos vocaux directement sur la montre. Je ne serais pas surpris si l’application Apple News remplaçait bientôt les aperçus de l’histoire par ses récents épisodes de podcast Apple News Today.

L’histoire des notifications est plus compliquée pour moi. Regarder les notifications qui ne nécessitent pas d’action est toujours une fonctionnalité clé de la smartwatch, et Apple Watch vous permet d’agir sur des tonnes d’alertes telles que des messages, des rappels et des événements de calendrier. C’est idéal pour les réponses rapides qui ne prennent que quelques secondes, mais je compte toujours beaucoup sur l’iPhone pour répondre facilement à quelque chose de plus engageant.

Quelques alertes nécessitent encore une réponse de l’iPhone en raison d’un intérêt mitigé pour la création d’applications Apple Watch dédiées, mais les récentes améliorations dans le développement de watchOS (à savoir SwiftUI) donnent enfin aux développeurs une stratégie claire pour développer des applications qui n’auront pas besoin d’être complètement réécrites dans un an. .

Suite

Quelques autres réflexions de ma première revue Apple Watch qui se démarquent aujourd’hui:

Le matériel d’Apple Watch est très impressionnant. La couronne numérique sur le côté droit sert de molette de défilement très naturelle et un moyen efficace de naviguer sans obscurcir l’affichage avec votre doigt.

La couronne numérique a été si bien accueillie qu’Apple a emprunté cette conception pour servir de cadran de volume sur les AirPods Max. Le retour haptique rend désormais la Digital Crown encore plus agréable à utiliser.

L’affichage de l’Apple Watch est phénoménal dans toutes les conditions, sauf extrêmement lumineuses. Les éléments noirs se fondent directement dans la lunette et disparaissent simplement dans les environnements sombres; le texte et les images apparaissent exactement comme vous vous attendez d’un écran de classe Retina.

Apple Watch a battu l’iPhone à OLED de quelques années, puis la montre a été le premier écran Apple avec l’affichage permanent qui n’est toujours pas venu sur l’iPhone. Apple prend la qualité d’affichage très au sérieux, et l’affichage bord à bord introduit avec les modèles de la série 4 perpétue cette tradition.

Siri ne fournit pas non plus de commentaires audio sur Apple Watch sans utiliser la fonction d’accessibilité VoiceOver; ce serait bien comme paramètre, mais je préférerais l’option d’avoir une expérience Siri plus engageante sur Apple Watch. Peut-être pas toujours, mais parfois.

Siri a finalement trouvé sa voix sur Apple Watch, et il peut être contrôlé avec une bascule muet dans le centre de contrôle.

Ensuite, il y a le problème classique d’alerte de stand qui existe encore aujourd’hui:

Mon seul vrai reproche ici est qu’Apple Watch me rappelle trop souvent de me lever 10 minutes avant la fin de l’heure alors que je me suis levé et bougé pendant cette heure. Parfois, ces alertes surviennent lorsque je suis debout, ce qui est très frustrant car cela peut signifier un cercle incomplet.

Il existe encore aujourd’hui des possibilités de s’appuyer sur l’ensemble de fonctionnalités d’origine:

Vous pouvez activer ou désactiver les sons, mais vous ne pouvez pas personnaliser les tonalités pour des alertes spécifiques. Sur mon iPhone, j’ai un ton différent si ma petite amie ou ma mère m’envoie un texto pour que je sache que je devrais le lire bientôt. Apple Watch a la même tonalité et le même robinet pour tous les messages de tous les contacts. C’est une sorte de recul fonctionnel pour moi, mais j’espère que cela changera dans les futures mises à jour logicielles.

Cela reste vrai aujourd’hui. Vous ne pouvez pas non plus passer un appel depuis l’Apple Watch, puis effectuer plusieurs tâches dans une autre application telle que Calendrier ou Rappels sans mettre fin à l’appel. Cela peut être frustrant lorsque vous avez juste besoin de référencer quelque chose pendant que vous utilisez l’Apple Watch pour votre appel. Lors de l’examen d’une nouvelle version de watchOS ou d’Apple Watch, ces éléments restent mes tests préférés pour voir si je peux enfin les rayer de ma liste de demandes de fonctionnalités. Ce n’est pas comme si le matériel n’était pas capable aujourd’hui. Mettez-les dans la pile d’autres demandes spécifiques au logiciel, comme l’extension du mode permanent à plus d’applications au-delà de Workout.

Consultez mes premières critiques Apple Watch pour continuer dans le passé:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: