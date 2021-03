Apple Watch robuste: en achèteriez-vous une? [Poll]

Image: Boîtiers UAG Civilian et Rugged Apple Watch

Nous avons appris aujourd’hui qu’Apple envisage une version durcie de l’Apple Watch qui pourrait arriver dès plus tard cette année. Cette nouvelle variante potentielle pourrait aider Apple à mieux rivaliser avec des options plus durables de Casio, Garmin, Samsung, etc. Qu’en penses-tu? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous si vous choisirez ou non une Apple Watch Explorer Edition robuste.

Apple Watch a présenté une variété de matériaux au fil des ans, la gamme actuelle ayant des options de boîtier de montre en aluminium, acier inoxydable et titane. Un autre facteur de différenciation entre les modèles en aluminium plus abordables et ceux en acier / titane est les écrans en verre par rapport aux écrans en verre saphir.

Alors que toutes les versions d’Apple Watch actuellement vendues présentent une résistance à l’eau de 50 mètres, les modèles en aluminium avec écrans en verre Ion-X sont connus pour être moins durables, les boîtiers étant plus facilement endommagés et les écrans plus facilement rayés. Mais même l’acier, le titane et le verre saphir ne sont pas à l’abri des dommages.

Le rapport de Bloomberg selon lequel Apple parle d’une Apple Watch robuste appelée en interne «Explorer Edition» indique qu’elle inclurait une résistance aux chocs et un extérieur plus protecteur similaire aux montres G-Shock de Casio (revue).

Si le produit est lancé – potentiellement dès la fin de 2021 – il sera intéressant de voir comment Apple équilibre les nouvelles fonctionnalités robustes avec l’accent mis sur la conception, le style et la convivialité. Casio, Garmin et Samsung proposent tous des versions robustes de leurs montres intelligentes et sont livrés avec des conceptions plus volumineuses et plus utilitaires.

Une autre question est de savoir comment Apple différencierait un portable robuste des boîtiers robustes existants d’Apple Watch déjà disponibles auprès de sociétés telles que UAG, OtterBox, Spigen, etc. Beaucoup d’entre eux vont de seulement 10 $ à 30 $ et peuvent être utilisés lorsque vous en avez besoin et supprimés lorsque vous n’en avez pas. Alors que l’achat d’une Apple Watch robuste pourrait signifier s’engager dans une montre plus volumineuse tout le temps.

Mais si Apple incluait une durée de vie de la batterie plus longue avec une montre plus volumineuse et plus durable, cette combinaison pourrait être convaincante pour beaucoup.

La robuste Apple Watch serait destinée aux athlètes extrêmes, mais elle pourrait également être populaire auprès de ceux qui souhaitent une montre plus robuste pour une utilisation quotidienne au travail.

Répondez à notre sondage

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: