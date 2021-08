Apple Watch sauve la vie d’un homme après qu’il s’est évanoui et s’est cogné la tête contre le sol

in

De temps en temps, nous entendons parler de personnes dont la vie a été sauvée grâce à l’Apple Watch, et récemment, cela est arrivé à Dan Pfau après s’être évanoui et s’être cogné la tête contre le sol.

L’histoire vient du Boston Globe, qui a parlé à Pfau après l’accident. A 70 ans, ce n’est pas la première fois que le conseiller administratif à la retraite est sauvé grâce à son Apple Watch.

Il y a deux ans, Pfau a été sauvé d’un accident de vélo après que son Apple Watch a appelé le 911. Il mentionne qu’à l’époque, il s’est réveillé dans une ambulance sans se rappeler comment il était arrivé là. « Pfau ne se souvient même pas d’avoir appelé le 911, parce qu’il ne l’a pas fait. La montre l’a fait », indique le rapport en référence à la fonction de détection de chute introduite avec Apple Watch Series 4 en 2018.

Cette fois, cependant, l’incident auquel Pfau a été confronté était “encore plus effrayant”. En raison de ses antécédents d’évanouissements soudains, il a fini par se cogner la tête contre le plancher de bois franc et a commencé à saigner abondamment. Comme il ressentait de la douleur et était incapable de bouger, il a rapidement utilisé la fonction de dictée sur Apple Watch pour appeler sa femme, qui était heureusement à la maison à ce moment-là.

Son Apple Watch n’a pas composé le 911 cette fois, car Pfau, toujours conscient, a tapé sur une icône sur l’écran de la montre pour indiquer qu’il allait bien. “J’ai supposé que ce n’était pas si grave, ce qui est ma réaction naturelle”, a-t-il déclaré. Mais quand il s’est rendu compte qu’il n’allait pas bien après tout, Pfau a lancé l’application de SMS de la montre, a appuyé sur l’icône du microphone et a dicté un message à sa femme, qui était en bas.

Bien que la situation soit assez grave, Pfau a de nouveau été rapidement emmené à l’hôpital car il portait une Apple Watch.

Il a fallu neuf points de suture pour refermer la coupure sur le front de Pfau, mais la douleur dans son cou l’a condamné à quatre jours de soins intensifs – c’était une vertèbre fracturée. « Les médecins ont dit que j’étais extrêmement chanceux de ne pas avoir de paralysie », a-t-il déclaré. Pfau s’est retrouvé à Mass. General après un autre vol en hélicoptère. “Ma femme a craqué que j’essayais d’accumuler des miles de fidélité en hélicoptère”, a-t-il déclaré.

Le Boston Globe s’est également entretenu avec Brad Weiner, l’un des médecins qui ont soigné Pfau à l’hôpital. Le médecin a confirmé que ce n’était pas la première fois qu’un de ses patients était sauvé grâce à une montre intelligente, évoquant un autre cas récent dans lequel l’Apple Watch a correctement signalé à un patient une fibrillation auriculaire détectée par l’application ECG.

Plus tôt ce mois-ci, un autre homme a signalé qu’il avait également pu appeler à l’aide après un accident de voiture en utilisant Siri sur l’Apple Watch. Des histoires comme celle-ci sont devenues de plus en plus courantes depuis l’introduction de la montre intelligente d’Apple en 2015.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :