Apple Watch sauve un député dans un accident de voiture

Une adjointe du Missouri a déclaré que son Apple Watch avait alerté les autorités après avoir été impliquée dans un accident de voiture au début du mois.

Rapports KY3 :

Une adjointe du comté de Benton se remet bien d’un accident au début du mois, au cours duquel son Apple Watch a alerté les autorités sur les lieux. L’adjointe Chasady Botteron rentrait du travail en voiture le 10 août lorsque des soldats ont déclaré qu’elle avait quitté l’autoroute et heurté une clôture près de Lincoln, dans le Missouri.

Botteron dit qu’elle ne se souvient pas de grand-chose de l’accident, sauf de tourner sur l’autoroute C et d’avoir ensuite “très mal au cou”. La prochaine chose qu’elle a su, elle s’est réveillée entourée de gens et de bruit.

Botteron avait quitté l’autoroute et heurté une clôture et semble avoir perdu connaissance. Heureusement, l’incident a déclenché la détection de chute de son Apple Watch, envoyant une alerte aux autorités qu’elle pourrait être en danger.

Botteron a été secourue par des collègues à qui elle a dit qu’elle était reconnaissante.

Apple a ajouté la détection des chutes à l’Apple Watch Series 4. La société devrait dévoiler une nouvelle Apple Watch Series 7 plus tard cette année, en s’appuyant sur l’Apple Watch Series 6, actuellement la meilleure Apple Watch disponible, Apple lancerait un nouveau design carré avec un processeur interne amélioré.

