Apple Watch SE 60 $ de rabais + thermostats ecobee à partir de 149 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par de nouveaux bas Amazon sur les modèles Apple Watch SE à 60 $ de rabais. C’est aux côtés des thermostats ecobee HomeKit de 149 $. Et pour terminer, la vente du Memorial Day de Twelve South prend jusqu’à 50% de réduction Accessoires Apple. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les nouveaux bas d’Amazon coûtent jusqu’à 60 $ de réduction sur l’Apple Watch SE

Amazon prend actuellement jusqu’à 60 $ de rabais une sélection de modèles Apple Watch SE, soulignés par le GPS + Cellular 44 mm avec bracelet Sport Loop à 309 $. En baisse par rapport au taux habituel de 359 $, vous envisagez d’économiser 50 $, l’offre d’aujourd’hui battant notre précédente mention de 26 $ et marquant un nouveau plus bas historique.

Apple Watch SE arrive avec un design plus abordable que le produit phare de la série 6, mais contient toujours la plupart des fonctionnalités les plus populaires. Il existe un écran Retina OLED qui est complété par une conception résistante à la natation, une surveillance de la fréquence cardiaque et d’autres fonctionnalités de suivi de la condition physique. Cependant, vous manquerez ici le capteur de sang / oxygène.

Économisez sur les thermostats ecobee HomeKit à partir de 149 $

Amazon propose actuellement le SmartThermostat compatible ecobee HomeKit pour 199 $. En cherchant généralement 249 $, vous envisagez une économie de 50 $, l’offre d’aujourd’hui marquant la première baisse de prix notable de l’année et tombant au meilleur prix depuis la saison des vacances de l’année dernière.

S’intégrant au reste de votre configuration HomeKit, le SmartThermostat d’ecobee apporte le contrôle de la température à Siri ainsi qu’un accès intégré à Alexa. Il arbore un écran tactile pour régler manuellement les paramètres, et il y a aussi un capteur de température fourni pour obtenir des lectures locales et des automatisations de réglage pour faire face à la chaleur estivale. Vous pouvez également regarder de plus près dans notre examen pratique. Ensuite, consultez l’ecobee3 Lite avec HomeKit pour 149 $.

La vente du Memorial Day de Twelve South prend jusqu’à 50% de réduction

Twelve South lance maintenant une célébration du Memorial Day. Avec autant que 50% d’économies sur l’ensemble de la vente, vous recherchez des rabais rares sur les équipements Apple populaires de la marque avec une livraison gratuite dans tous les domaines. Notre premier choix est le nouvel étui portefeuille en cuir BookBook pour iPhone 12 / Pro / Max / mini avec MagSafe à 60 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 70 $, l’offre d’aujourd’hui est la toute première réduction que nous ayons vue et vous permet d’économiser 10 $.

Venant de sortir la semaine dernière, l’étui BookBook de Twelve South recouvre votre appareil de la série iPhone 12 en cuir pleine fleur avec une apparence générale qui transforme votre téléphone en un livre vintage. L’étui portefeuille peut contenir quatre identifiants ou cartes et s’enclenche magnétiquement sur l’étui qui est attaché à votre appareil. Regardez de plus près notre couverture de lancement.

