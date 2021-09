Apple Watch SE est désormais livrée avec un câble de chargement USB-C

Jeudi 16 septembre 2021 10h35 PDT par Juli Clover

Les clients qui commandent l’un des appareils Apple Watch SE moins chers d’Apple recevront désormais un câble de charge USB-C mis à niveau dans l’emballage, plutôt que le câble de charge USB-A précédent.



Apple change le câble dans la boîte alors qu’il continue de s’éloigner de l’USB-A et pour assurer la cohérence de la gamme Apple Watch.

L’Apple Watch SE‌ sera apparemment livrée avec le même chargeur rapide USB-C que celui disponible avec l’Apple Watch Series 7, mais la charge rapide est limitée aux nouveaux modèles. Bien que le câble soit le même, l’Apple Watch SE‌ se chargera à des vitesses standard.

Avec le câble de charge rapide, la série 7 est capable de charger 33% plus rapidement qu’avec une rondelle de charge Apple Watch standard grâce à une nouvelle architecture de charge qui n’est pas intégrée à l’Apple Watch SE‌.

La page produit de l’Apple Watch SE‌ confirme la mise à niveau et répertorie l’appareil comme étant livré avec un « câble magnétique de 1 m vers un câble USB-C » plutôt que le câble magnétique standard qui utilisait l’USB-A. Apple disposait auparavant d’une version à chargement non rapide du câble USB-C Apple Watch, mais elle a été abandonnée et n’est plus disponible.

Alors que Apple Watch Series 7‌ et ‌Apple Watch SE‌ seront livrés avec un câble de chargement USB-C Apple Watch, l’Apple Watch Series 3, l’option la moins chère d’Apple, continue de proposer un câble de chargement USB-A.

