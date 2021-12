Apple Watch SE, Fitbit Versa 3 et plus

Eric Zeman / Autorité Android

Une smartwatch décente n’a pas à vous faire reculer. Il existe de nombreuses options pour les budgets plus serrés. Que vous recherchiez des fonctionnalités de montre intelligente de base, un suivi de la condition physique ou même des capteurs de santé haut de gamme, il existe une option peu coûteuse pour tous les besoins. Pour le réduire, nous avons rassemblé les meilleures montres connectées bon marché.

Voir également: Les meilleurs trackers de fitness pas chers

Acheter la meilleure montre connectée pas chère pour vos besoins

Le paysage des montres connectées ne cesse de s’étendre. De nos jours, il existe un appareil intéressant pour tous les budgets. Voulez-vous attacher un smartphone basique ou suivre vos progrès pendant que vous transpirez ? Quels que soient les besoins de votre montre connectée, vous pouvez trouver quelque chose qui cochera les bonnes cases sans vous ruiner.

Un budget Apple Watch offre des tonnes de support d’applications. Notre sélection de Mobvoi offre un avenir prometteur. Pendant ce temps, une option de Fitbit atteint l’équilibre parfait entre prix et fonctionnalités. Pouvez-vous vivre sans capteurs de santé avancés mais avez-vous besoin d’un GPS embarqué ? Peut-être que le suivi de la condition physique n’est pas une priorité, mais vous aimez le support d’Amazon Alexa ou de Google Assistant. Décider de quoi vous pouvez et ne pouvez pas vivre est le meilleur moyen d’économiser de l’argent sans sacrifier trop de choses essentielles.

Avec de grands écrans, des applications et des notifications, les montres connectées sont souvent plus chères que les trackers de fitness. Les appareils ci-dessous brisent le moule avec de nombreuses fonctionnalités de smartwatch et des étiquettes de prix beaucoup plus acceptables. Il ne vous reste plus qu’à trouver celui qui vous convient le mieux.

Les meilleures montres connectées pas chères

Apple Watch SE : il s’agit de la meilleure montre connectée à petit budget et de loin la meilleure option pour les utilisateurs d’iOS. L’Apple Watch SE possède la plupart des meilleures fonctionnalités d’Apple à un prix abordable. Mobvoi TicWatch E3 : C’est la meilleure option pour les utilisateurs de Wear OS avec une mise à niveau prometteuse à venir. Il s’agit du seul appareil portable bon marché actuellement éligible pour Wear OS 3 en 2022. Samsung Galaxy Watch Active 2 : la montre de fitness 2019 de Samsung est la meilleure alternative Wear OS pour les utilisateurs d’Android. Toujours sous la plate-forme Samsung, la Galaxy Watch Active 2 est un choix unique pour les fidèles de Tizen. Fitbit Versa 3: Il s’agit de la montre connectée Fitbit avec le meilleur rapport qualité-prix. Le Fitbit Versa 3 renonce à quelques fonctionnalités avancées pour un appareil Fitbit très solide à un prix avantageux. Garmin Venu Sq : La meilleure montre connectée bon marché pour les amateurs de Garmin, la Venu Sq ramène la plupart de ce qui a fait de la Venu originale un si bon portable. Xiaomi Mi Watch : La Mi Watch de Xiaomi est la meilleure montre connectée pas chère pour des budgets encore plus serrés. À un prix de 100 $, cet appareil offre les bases et le fait bien.

Apple Watch SE : la meilleure montre connectée Apple pas chère

Eric Zeman / Autorité Android

L’Apple Watch SE offre le style et la fonction de l’Apple Watch Series 6, mais à un prix avantageux. La prise en charge inégalée des applications, ainsi que la surveillance de la santé et de la condition physique, en font un compagnon de smartphone de choix pour les utilisateurs d’iOS. Ce n’est pas l’option Apple la moins chère, mais ses mises à niveau signifient qu’il vaut la peine de payer un peu plus pour acheter un SE plutôt qu’une Apple Watch 3.

Pour rester abordable, l’Apple Watch SE ignore l’affichage permanent, l’ECG et l’oxymètre de pouls des autres modèles. Ce sont des fonctionnalités sans lesquelles la plupart des utilisateurs peuvent vivre, en particulier pour garder de l’argent dans leurs poches. Comme toutes les montres Apple, la SE a également une autonomie odieusement insuffisante.

Apple Watch SE

L’Apple Watch que la plupart des gens devraient acheter

L’Apple Watch SE est abordable et dispose d’un ensemble de fonctionnalités solides, ce qui en fait la bonne Apple Watch pour la plupart des gens.

Avantages

Matériel de haute qualité Écran lumineux Fonctionnalités abondantes Abordable

Les inconvénients

Autonomie courte de la batterie Pas d’ECG Suivi du sommeil limité Sélection de couleurs limitée

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Apple Watch SE.

Mobvoi TicWatch E3 : la meilleure option pour les utilisateurs de Wear OS

Eric Zeman / Autorité Android

Avec un design moderne et une suite complète de fonctionnalités, la TicWatch E3 est une montre intelligente remarquable à un prix raisonnable. Ajoutez une autonomie de batterie décente et la plate-forme Qualcomm Snapdragon Wear 4100, et l’appareil couvre presque toutes les bases. De plus, le TicWatch E3 offre même une prise en charge NFC et la possibilité d’effectuer des paiements via Google Pay, ce que son prédécesseur ne faisait pas.

Plus important encore, le TicWatch E3 devrait recevoir la mise à jour Wear OS 3 dans le courant de 2022, ce qui en fait un investissement rentable. Jusqu’à présent, aucune autre option budgétaire n’a fait la liste des appareils éligibles pour le dernier logiciel.

Mobvoi TicWatch E3

Le Mobvoi TicWatch E3 marque une mise à jour générationnelle par rapport à son prédécesseur grâce à la plate-forme Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Il bénéficie également d’un design mis à jour et de performances améliorées.

Avantages

Matériel bien construit Bon affichage Autonomie de la batterie correcte IP68 NFC et Google Pay

Les inconvénients

Suivi d’activité automatique Iffy Suivi du sommeil incohérent Coincé sur Wear OS 2 jusqu’en 2022 Bracelet pas cher

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Mobvoi TicWatch E3.

Samsung Galaxy Watch Active 2 : la meilleure montre connectée Tizen pas chère

Pour les utilisateurs d’Android, la Samsung Galaxy Watch Active 2 est une alternative solide aux appareils Wear OS. C’est une bonne montre intelligente polyvalente avec un suivi du sommeil particulièrement utile. Samsung semble avoir résolu certains des problèmes rencontrés par les utilisateurs dans le Samsung Galaxy Watch Active d’origine, mais pas tous.

Dans notre examen, nous avons rencontré des problèmes de suivi de la santé et de la condition physique, nous ne suggérons donc pas cette option à une personne particulièrement intéressée par un outil d’entraînement. Le moniteur de fréquence cardiaque et le GPS étaient particulièrement incohérents et peuvent être un obstacle pour les athlètes à la recherche de statistiques détaillées.

Montre Samsung Galaxy Active 2

La Galaxy Watch Active 2 est dotée d’un écran circulaire avec une lunette tactile. Il suit également vos activités, telles que le cyclisme, la course, la natation, etc. Il propose même Samsung Pay, que vous pouvez utiliser avec des lecteurs de cartes standard et compatibles NFC.

Avantages

Design élégant et haut de gamme Écran Sharp AMOLED Lunette tactile pour une navigation rapide Variantes Bluetooth + LTE pour plus de flexibilité ~ 2 jours d’autonomie Suivi du sommeil fantastique

Les inconvénients

Aucun paiement MST avec l’écosystème d’applications Samsung Pay Tizen fait toujours défaut par rapport à Wear OS La fréquence cardiaque, le GPS et le capteur altimètre peuvent être bancals

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Samsung Galaxy Watch Active 2.

Fitbit Versa 3 : la meilleure montre connectée Fitbit pas chère

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Il existe certainement des options moins chères en ce qui concerne l’écurie Fitbit, mais par rapport au Fitbit Sense, le Fitbit Versa 3 est l’option avec une valeur phénoménale. D’une manière similaire à l’Apple Watch SE, la Versa 3 possède à peu près toutes les fonctionnalités nécessaires de son frère plus cher. Les utilisateurs peuvent s’attendre à un suivi précis de la santé, au suivi du sommeil, à la surveillance de la SpO2, au GPS intégré, à la prise en charge de l’assistant, etc. De plus, vous pouvez généralement trouver la Versa 3 autour de 200 $.

Si cela semble encore un peu hors de portée, la Fitbit Versa 2 reste un concurrent sérieux. Cependant, avec la Versa 2, les utilisateurs ne bénéficieront pas d’une partie du suivi avancé de la santé de la Versa 3 ainsi que de la prise en charge de l’assistant.

Fitbit Versa 3

L’une des meilleures montres connectées pour la plupart des utilisateurs d’Android

Si vous recherchez la meilleure montre intelligente polyvalente à un très bon prix, vous recherchez probablement la Fitbit Versa 3. La montre intelligente phare de Fitbit, la moins chère, arbore un GPS autonome, un capteur de fréquence cardiaque précis et de nombreuses fonctionnalités de montre intelligente.

Avantages

Autonomie correcte de la batterie Suivi de la santé assez précis GPS intégré Assistance Google et Alexa Bon prix

Les inconvénients

Très petite bibliothèque d’applications Musique embarquée limitée à deux services Le bouton capacitif n’est pas idéal Câble de charge propriétaire

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 3.

Garmin Venu Sq : La meilleure montre connectée Garmin pas chère

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Garmin Venu Square

La Garmin Venu Sq est la version à 200 $ de la meilleure montre intelligente de Garmin, la Venu 2. Comme indiqué ci-dessus, elle remplace l’écran OLED de Venu par un écran LCD carré et dispose d’un boîtier en plastique léger. À l’intérieur, il s’agit d’une montre intelligente multisports avec GPS autonome, d’un capteur de fréquence cardiaque optique, d’un oxymètre de pouls, de Body Battery, de modes d’entraînement et bien plus encore. Pour les amateurs de plein air, c’est un coup de circuit.

Cependant, si vous êtes sur la prise en charge de la musique, vous devrez vous tourner vers la Venu Sq Music Edition. La hausse des prix n’est pas négligeable, mais nous savons que pour certains coureurs, la musique peut être un facteur décisif.

Garmin Venu Square

Garmin Venu, mais pas cher

Prenez le Garmin Venu, remplacez son écran OLED par un écran LCD rectangulaire, retirez quelques capteurs et vous avez le Garmin Venu Sq. Il s’agit de la première montre connectée « abordable » de Garmin depuis un certain temps, entre 200 $ et 250 $ selon vos préférences musicales.

Avantages

Prix ​​d’entrée de gamme Longue durée de vie de la batterie Prise en charge de Garmin Pay sur tous les modèles Suivi précis de la condition physique et de la santé Suivi du sommeil utile et précis

Les inconvénients

L’édition musicale coûte 50 $ de plus Le petit écran peut être difficile à utiliser La précision du GPS pourrait être utile

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Garmin Venu Sq.

Xiaomi Mi Watch : la meilleure montre connectée à petit budget

Jimmy Westenberg / Autorité Android

On ne compterait pas trouver une meilleure option que la Xiaomi Mi Watch à moins de 100 €. C’est un appareil sans fioritures avec une variété de fonctionnalités de suivi sportif, y compris plus de 100 profils sportifs, un GPS embarqué, un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 et un suivi du sommeil. Vous ne trouverez pas de magasin d’applications, mais les applications préchargées offrent des fonctionnalités de base de smartwatch ainsi qu’une prise en charge d’Amazon Alexa.

Pendant ce temps, pour des budgets encore plus serrés, la Xiaomi Mi Watch Lite est une autre montre connectée ultra-bon marché de la marque chinoise qui ne coûte que 50 €. Dire que cette option de montre intelligente est simple, c’est bien, mais c’est un bon tracker de fitness et un bon choix pour le prix.

Montre Xiaomi Mi

Aussi bon marché qu’ils viennent

La Xiaomi Mi Watch est une montre connectée de base avec des fonctionnalités intelligentes limitées. Il dispose d’un GPS intégré, d’un capteur de fréquence cardiaque optique, d’un suivi SpO2 et d’une fonctionnalité de montre intelligente de base. Ne vous attendez pas à trop d’extras comme des applications tierces ou des cadrans de montre personnalisables.

Avantages

Économique Grand écran lumineux Conception simple et élégante Nombreuses données de fitness et profils sportifs Analyse de l’entraînement optimisée par Firstbeat Autonomie fantastique de la batterie Prise en charge d’Amazon Alexa

Les inconvénients

Fonctionnalités limitées de la montre connectée Le capteur SpO2 n’est rien de plus qu’un flex sur la fiche technique Mauvaise surveillance de la fréquence cardiaque L’application Xiaomi Wear a besoin de beaucoup de travail

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Xiaomi Mi Watch.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleures montres connectées bon marché que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Nous souhaitons également donner une mention honorable aux produits suivants :

Amazfit Bip U (60 $): À environ 60 $, avec un écran de 1,43 pouce, des capteurs SpO2, une surveillance de la fréquence cardiaque et plus de 60 modes sportifs, l’Amazfit Bip U vaut bien son prix. Amazfit Bip U Pro (70 $) : Pour seulement 10 $ de plus, l’Amazfit Bip U Pro propose un GPS intégré. Il bénéficie également du support Amazon Alexa, mais les résultats sont mitigés. Amazfit GTR 2e (100 $): L’appareil à prix de 100 $ de Huami, l’Amazfit GTR 2e, est une autre montre intelligente d’entrée de gamme solide axée sur le fitness. En plus d’un suivi approfondi du sommeil, de notifications limitées et de la lecture de musique, il propose également 90 modes sportifs, il y a donc de fortes chances que vous puissiez suivre tout intérêt de fitness que vous pourriez avoir. commentaires