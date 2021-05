Apple Watch Series 6 133 $ de rabais, sur les bracelets officiels à partir de 39 $ et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont présentées jusqu’à 133 $ de rabais Apple Watch Series 6 styles de 329 $. C’est aux côtés des bracelets officiels Apple Watch de 39 $ et l’éclairage domestique intelligent Philips Hue à partir de 13 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les styles Apple Watch Series 6 maintenant jusqu’à 133 $ de rabais

Amazon propose actuellement une réduction sur une sélection de modèles Apple Watch Series 6, prenant autant que 133 $ de rabais une variété de styles. Avec des prix à partir de 329 $, ce sont quelques-unes des meilleures réductions de l’année et, dans de nombreux cas, les plus basses que nous ayons vues depuis la saison des vacances du Black Friday. Allant des modèles d’entrée de gamme avec bandes sport aux offres haut de gamme en acier inoxydable et cellulaires, il existe de nombreuses options différentes pour la mise à niveau vers le dernier appareil portable d’Apple.

L’Apple Watch Series 6 arrive avec la suite de fonctionnalités de suivi de la condition physique que vous êtes en droit d’attendre des générations précédentes, mais avec l’ajout d’un nouveau capteur de sang / oxygène et d’un écran toujours plus lumineux. C’est à côté de la nouvelle puce U1 d’Apple et de la prise en charge d’une charge plus rapide afin qu’elle passe moins de temps hors de votre poignet. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Économisez sur les bracelets Apple Watch officiels à partir de 39 $

Amazon propose actuellement une sélection de bracelets Apple Watch officiels soulignés par son style Leather Link à 84 $ Dans une variété de couleurs. La livraison est gratuite dans tous les domaines. Atteignant normalement 99 $, l’offre d’aujourd’hui équivaut à l’une des toutes premières réductions que nous ayons vues, est la plus basse de l’année et correspond au plus bas de tous les temps.

Composé de cuir Roux Granada fabriqué à la main en France, c’est certainement l’un des bracelets les plus haut de gamme de l’écurie officielle d’Apple. Outre son apparence élégante, le bracelet Leather Link présente également un design magnétique qui se verrouille en place sans avoir à se soucier d’un fermoir.

Éclairage domestique intelligent Philips Hue en vente à partir de 13 $

Woot propose une sélection de kits de démarrage, d’ampoules et d’accessoires Philips Hue à partir de 13 $. La tête d’affiche est la lampe Philips Hue Go à 65 $ en état remis à neuf certifié. En baisse par rapport à son tarif habituel de 80 $, l’offre d’aujourd’hui représente 15 $ d’économies et est le deuxième meilleur prix de l’année.

Avec une conception alimentée par batterie, Hue Go élargit votre configuration de maison intelligente avec un éclairage multicolore et tous les autres avantages que vous attendez, y compris la prise en charge Bluetooth. Ceux-ci incluent la commande vocale Siri, Alexa et Assistant, ainsi que l’intégration du cinéma maison et plus encore. Personnellement, j’en ai quelques-uns répartis sur ma configuration et j’adore la façon dont ils ajoutent une touche de couleur aux étagères, etc. Vous pouvez également en savoir plus dans notre examen pratique.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Pratique: le SSL UF8 est excessif pour mon flux de travail audio Premiere Pro [Video]

Razer Anzu Review: des lunettes intelligentes qui diffusent de l’audio à la maison et en déplacement [Video]

Examen et cadeau EPOS H3: mon nouveau casque de jeu filaire préféré [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: