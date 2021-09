Apple Watch Series 6 atteint un nouveau prix bas historique de 249 $ lors de la vente de la fête du Travail d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les Apple Watch série 6 est très populaire et tout le monde le sait. Mais Google nous a donné un grand rappel à la fin de l’année dernière lorsqu’il a qualifié l’Apple Watch de cadeau de vacances très tendance. Je suis personnellement un utilisateur d’Apple Watch depuis la sortie du tout premier modèle il y a toutes ces années. J’étais certainement un peu sceptique avant d’essayer la série 1 par moi-même. Ensuite, ce n’était qu’une question de minutes avant que je puisse voir à quel point ce petit gadget Apple est fantastique. Maintenant, toutes ces années plus tard, l’Apple Watch est meilleure et plus rapide qu’elle ne l’a jamais été auparavant. C’est aussi encore plus une nécessité pour les utilisateurs d’iPhone. Rendez-vous sur Amazon, vous constaterez que le prix de l’Apple Watch Series 6 vient d’atteindre un nouveau plus bas historique !

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Prix catalogue : 399,00 $ Prix : 329,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le prix le plus bas de l’Apple Watch Series 6 d’Amazon

Avez-vous pensé à une Apple Watch pour vous-même ? Eh bien, Amazon propose un accord surprenant sur le dernier modèle de montre d’Apple. Et cela comprend une énorme remise de 150 $ sur le SKU le plus populaire parmi nos lecteurs. Croyez-le ou non, cela signifie que vous pouvez réellement acheter une Apple Watch au prix le plus bas jamais vu !

Il ne devrait pas être surprenant que le Apple Watch S6 était le deuxième cadeau technologique le plus populaire avant les vacances de l’année dernière. La toute dernière Apple Watch reprend tout ce que les gens aiment de la montre intelligente d’Apple et la rend encore meilleure. En plus de cela, l’Apple Watch comprend désormais une fonction d’oxymètre de pouls intégrée. C’est évidemment un ajout très opportun au top portable d’Apple. Amazon organise une grande vente depuis un certain temps, offrant des remises exceptionnelles sur tant de Apple Watch série 6 SKU. Maintenant, plusieurs remises supplémentaires ont été ajoutées à la vente avec de nouveaux prix bas de tous les temps. Mais plusieurs options sont déjà épuisées. Cela signifie que vous devrez vous dépêcher si vous espérez participer à l’action.

Il existe également de nombreux produits Apple en vente sur Amazon. AirPods Pro sont jusqu’à présent au meilleur prix de 2021. Vous trouverez des prix intéressants sur les deux modèles AirPods 2 aussi, et Amazon a actuellement le AirPods Max en vente au prix le plus bas jamais vu ! Il y a aussi des remises importantes sur le nouveau Apple MacBook Pro M1, ce qui est 150 $ de réduction en ce moment.

Mais ce que vous devriez vraiment vérifier, c’est la vente qui s’effondre jusqu’à 150 $ de rabais sur le best-seller Apple Watch série 6. Si vous obtenez la version rouge, vous trouverez des prix aussi bas que 359 $ pour le modèle cellulaire et 249 $ pour le Modèle GPS. C’est dingue!

Il n’y a aucune chance que cet accord soit là pour très longtemps, alors dépêchez-vous ou vous manquerez.

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Prix : 430,94 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 359,00 $ Vous économisez : 140,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici quelques points clés à retenir :

Apple Watch Series 6 est le modèle Apple Watch le plus récent et le plus rapide jamais conçu par Apple Passez ou recevez des appels téléphoniques et des SMS directement sur votre poignet, même avec le modèle GPS qui n’a pas de cellulaire Un tout nouveau capteur et une application mise à jour vous permettent de mesurer votre oxygène dans le sang L’application ECG de niveau et des capteurs spéciaux peuvent vérifier votre rythme cardiaque en plus de prendre votre pouls Le nouvel écran Retina toujours allumé d’Apple est 2,5 fois plus lumineux à l’extérieur Le chipset S6 amélioré rend l’Apple Watch Series 6 jusqu’à 20% plus rapide que son prédécesseur Le nouveau modèle inclut la prise en charge du Wi-Fi 5 GHz et de la puce U1 Ultra Wideband Apple Watch suit votre activité quotidienne et se synchronise avec l’application Fitness sur votre iPhone Vous pouvez également suivre vos entraînements, notamment la course, la marche, le cyclisme, le yoga, la natation et même la danse vous nagez ou même vous douchez sans retirer votre Apple Watch Synchronisez votre musique, vos podcasts et vos livres audio préférés pour les écouter sans votre téléphone

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Prix catalogue : 399,00 $ Prix : 329,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouvelle Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 379,98 $ Vous économisez : 119,02 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.