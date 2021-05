Apple Watch Series 6 maintenant 100 $ de réduction avec Nike + et plus en solde

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par différents styles d’Apple Watch Series 6 sur 100 $ de rabais et une vente d’iPhone de la génération précédente chez Woot de 125 $. De plus, l’Apple Pencil 2 vient de tomber à son prix le plus bas de l’année à 104 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Watch Series 6 maintenant jusqu’à 100 $ de réduction avec de rares économies sur Nike +, Cellular et plus

B&H propose actuellement une large gamme de styles Apple Watch Series 6, prenant autant que 100 $ de rabais tout, des modèles d’entrée de gamme avec bandes sport aux unités GPS + Cellular, offres Nike + et plus de styles haut de gamme. La livraison est gratuite dans tous les domaines. Bien qu’ils ne soient pas aussi importants que le rabais sur le PRODUIT (RED) à durée limitée, ceux-ci correspondent aux meilleurs prix de l’année, s’ils ne marquent pas de nouveaux creux de tous les temps et de rares opportunités d’économiser sur de nombreuses offres.

Outre toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique, l’Apple Watch Series 6 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités remarquables à votre poignet, soulignées par l’ajout d’un nouveau capteur de sang / oxygène. Cela s’ajoute à un écran toujours plus lumineux que la série 5, ainsi qu’à sa nouvelle puce U1 et à sa prise en charge pour une charge plus rapide. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles, ainsi que du bracelet Nike + encore plus sportif et de certains cadrans de montre exclusifs. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Woot lance la vente d’iPhone de la génération précédente

Woot prend actuellement jusqu’à 349 $ de rabais téléphones intelligents Apple iPhone de la série 11 déverrouillés, à partir de 770 $ pour l’iPhone 11 Pro. Récupérant normalement 999 $, l’offre d’aujourd’hui est de 110 $ en dessous de notre mention précédente et marque un nouveau plus bas historique sur un modèle déverrouillé. Vous pouvez également économiser jusqu’à 349 $ sur les configurations de niveau de stockage supérieur, ainsi que sur les modèles d’iPhone 11 Pro Max et plus encore 125 $.

Que vous n’ayez pas besoin des dernières et meilleures d’Apple ou que vous cherchiez simplement à mettre à jour avec une remise notable, l’iPhone 11 Pro apporte de nombreuses fonctionnalités notables dans le mélange. Tout est centré autour d’un écran Super Retina XDR de 5,8 pouces alimenté par la puce A13 Bionic. Il y a aussi Face ID, une batterie qui dure toute la journée et une matrice de trois caméras 12MP à l’arrière. Vous pouvez également regarder de plus près dans notre examen pratique.

Apple Pencil 2 revient en 2021 au plus bas à 104 $

Verizon Wireless propose actuellement l’Apple Pencil de deuxième génération pour 104 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 129 $, l’offre d’aujourd’hui bat notre précédente mention de 11 $ et correspond au plus bas historique de 2021. Avec le nouvel iPad Pro d’Apple en précommande ce matin, la vente d’aujourd’hui sur l’Apple Pencil ne pourrait pas être mieux programmée. Avec un design magnétique qui se clipse directement sur le côté de votre tablette pour charger, le facteur de forme actualisé fonctionnera avec tous les derniers modèles Pro d’Apple. Donc, que vous cherchiez à améliorer votre jeu de prise de notes ou que vous souhaitiez prendre l’Apple Pencil pour un tour de création d’art numérique, c’est un accessoire indispensable pour iPadOS.

