Apple Watch Series 6 maintenant 150 $ de rabais, chargeurs Mophie, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont présentées jusqu’à 150 $ de rabais Modèles Apple Watch Series 6 de 249 $. Ensuite, économisez sur les écouteurs XM4 populaires de Sony à l’adresse 278 $ et ce tapis de chargement sans fil 4 en 1 mophie pour 117 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez jusqu’à 150 $ sur l’Apple Watch Series 6

Divers détaillants prennent actuellement jusqu’à 150 $ de rabais une sélection de modèles Apple Watch Series 6 à partir de 249 $. Tout au long de la vente d’aujourd’hui, vous trouverez de tout, des modèles d’entrée de gamme avec bandes sport aux offres en acier inoxydable haut de gamme, en passant par les modèles cellulaires et plus encore. Vous pouvez acheter toute la collection de réductions ici tout en obtenant certains des meilleurs prix de l’année, qui ont battu nos mentions précédentes de 50 $.

Outre toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique, l’Apple Watch Series 6 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités remarquables à votre poignet, soulignées par l’ajout d’un nouveau capteur de sang / oxygène. Cela s’ajoute à un écran toujours plus lumineux que la série 5, ainsi qu’à sa nouvelle puce U1 et à sa prise en charge pour une charge plus rapide. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles pour laisser votre iPhone derrière vous pendant les longs trajets, etc. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Les écouteurs XM4 populaires de Sony coûtent 278 $

Amazon propose le casque sans fil ANC Sony WH-1000XM4 pour 278 $ dans trois styles. Vendue normalement pour 349 $, l’offre d’aujourd’hui représente 21% d’économies et correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique d’Amazon. La dernière paire d’écouteurs de Sony arrive avec une collection de fonctionnalités phares centrées sur l’amélioration de la suppression active du bruit. Vous pourrez également compter sur jusqu’à 30 heures de lecture sur une seule charge, ainsi qu’une nouvelle puce audio Bluetooth pouvant être couplée avec deux appareils simultanément. Le chargement USB-C complète l’ensemble.

Le tapis de chargement sans fil 4 en 1 de mophie tombe à 117 $

Amazon propose actuellement le tapis de chargement sans fil 4 en 1 mophie pour 117 $. Atteignant normalement 150 $, l’offre d’aujourd’hui représente 22% d’économies, est de 6 $ selon notre mention précédente et marque un nouveau creux d’Amazon.

En tant que l’un des derniers ajouts à l’écurie de chargeurs de mophie, son nouveau tapis 4 en 1 arrive avec la possibilité de compléter tout l’équipement de votre kit Apple. Avec quatre pads Qi 10 W différents, vous pourrez faire le plein d’une paire d’iPhones aux côtés de deux paires d’AirPods ou d’autres écouteurs. Il y a aussi un port USB à l’arrière pour brancher une rondelle de chargement Apple Watch pour faire le plein d’un cinquième appareil. Nous avons trouvé que c’était une option parfaite pour les familles dans notre examen pratique.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et soutenir . en cours de route!

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Razer Anzu Review: des lunettes intelligentes qui diffusent de l’audio à la maison et en déplacement [Video]

Examen et cadeau EPOS H3: mon nouveau casque de jeu filaire préféré [Video]

Pratique avec les nouveaux supports de charge sans fil Aukey Aircore [Video]

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: