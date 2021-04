Apple Watch Series 6 maintenant 164 $ de rabais, étuis officiels pour iPhone, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui incluent jusqu’à 164 $ d’économies sur les modèles Apple Watch Series 6. C’est à côté de la première remise sur l’étui en cuir MagSafe pour iPhone 12 / Pro d’Apple à 55 $ et déverrouillé l’iPhone 11 Pro / Max à 249 $ de rabais. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Watch Series 6 maintenant jusqu’à 164 $ de rabais

Amazon prend actuellement jusqu’à 164 $ de rabais une sélection de modèles Apple Watch Series 6 à partir de 369 $. Tout au long de la vente d’aujourd’hui, vous trouverez de tout, des modèles d’entrée de gamme avec bandes sport aux offres en acier inoxydable haut de gamme, en passant par les modèles cellulaires et plus encore. Vous pouvez acheter toute la collection de réductions ici tout en obtenant certains des meilleurs prix de l’année.

Outre toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique, l’Apple Watch Series 6 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités remarquables à votre poignet, soulignées par l’ajout d’un nouveau capteur de sang / oxygène. C’est en plus d’un écran toujours plus lumineux que la série 5, ainsi que de sa nouvelle puce U1 et de sa prise en charge pour une charge plus rapide. De plus, vous bénéficierez également de la connectivité cellulaire sur certains modèles pour laisser votre iPhone derrière vous pendant les longs trajets, etc.

L’étui en cuir Apple MagSafe pour iPhone 12 / Pro bénéficie d’une première remise à 55 $

Amazon propose actuellement l’étui officiel Apple Leather MagSafe pour iPhone 12 / Pro pour 55 $ à California Poppy. Cherchant normalement 59 $, comme vous paierez pour d’autres styles, l’offre d’aujourd’hui marque la toute première réduction de prix sur ces étuis officiels pour iPhone 12 / Pro et un nouveau plus bas de tous les temps.

L’étui officiel MagSafe d’Apple couvre votre iPhone 12 ou 12 Pro dans un cuir spécialement tanné et fini, complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de se fixer directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge des fonctionnalités de chargement MagSafe d’Apple.

Économisez jusqu’à 249 $ sur l’iPhone 11 Pro / Max déverrouillé d’Apple

Woot propose actuellement des modèles d’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max déverrouillés à partir de 880 $. Avec autant que 249 $ d’économies sur différentes capacités de stockage et les deux tailles d’écran, vous serez en mesure de verrouiller les prix les plus bas de l’année sur un nouveau combiné.

Que vous n’ayez pas besoin des dernières et meilleures d’Apple ou que vous cherchiez simplement à mettre à jour avec une réduction notable, l’iPhone 11 Pro apporte de nombreuses fonctionnalités notables dans le mélange. Tout est centré autour d’un écran Super Retina XDR de 5,8 pouces alimenté par la puce A13 Bionic. Il y a aussi Face ID, une batterie qui dure toute la journée et une matrice de trois caméras 12MP à l’arrière. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

