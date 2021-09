Apple Watch Series 6 maintenant jusqu’à 140 $ de réduction, et plus encore

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres Apple, qui sont titrées par jusqu’à 140 $ d’économies sur l’Apple Watch Series 6. C’est parallèlement au nouvel iPad mini 2021 d’Apple qui tombe à 459 $ en pré-commande et le portefeuille officiel en cuir MagSafe sur 49 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Pas vendu sur la série 7 ? Économisez jusqu’à 140 $ sur Apple Watch Series 6

La poussière est maintenant retombée sur la nouvelle Apple Watch Series 7, et si vous ne prévoyez pas d’utiliser le dernier appareil portable, vous pouvez réaliser de nombreuses économies sur l’itération de la génération précédente. En ce moment sur Amazon, vous pouvez économiser jusqu’à 140 $ sur une série de styles Apple Watch Series 6. Jusqu’à certains des meilleurs prix de l’année, vous trouverez tout, des offres d’entrée de gamme de 40 mm dans divers styles aux configurations GPS + Cellular et plus encore.

Aller avec l’Apple Watch Series 6 ne signifie pas que vous allez trop sacrifier. Outre les principales améliorations d’un boîtier rafraîchi et d’un écran plus grand, les séries 6 et 7 partagent le même processeur ainsi qu’une gamme correspondante d’oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et d’autres capteurs de condition physique. Les deux exécutent également watchOS 8 ! Donc, pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et des meilleures ou qui ne veulent pas attendre plus tard cette année pour que la série 7 soit expédiée, l’Apple Watch Series 6 offre de nombreuses économies en attendant.

Économisez sur le nouvel iPad mini 2021 d’Apple à partir de 459 $

Après avoir été annoncé plus tôt dans la semaine, le tout nouvel iPad Mini de 6e génération voit sa toute première baisse de prix. Désormais disponible en précommande avant son lancement le vendredi 24 septembre, Walmart propose le nouvel iPad mini 2021 à partir de 459 $ pour le modèle 64 Go dans les quatre couleurs. Vous permettant d’économiser 40 $ sur le taux en vigueur, c’est la meilleure remise à ce jour.

La dernière itération de l’iPad mini arrive avec le même affichage bord à bord plein écran que nous attendons de tous les autres iPad récents, dans un boîtier encore plus compact. Son écran de 8,3 pouces intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation et est désormais alimenté par la puce A15 Bionic. Outre jusqu’à 256 Go de stockage, il existe également l’avantage supplémentaire de la connectivité cellulaire sur certains modèles et la prise en charge d’Apple Pencil 2 pour compléter le package.

Marquez un Amazon bas sur le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple

Amazon propose désormais le portefeuille Apple Leather MagSafe pour 49 $ dans plusieurs styles. En baisse par rapport au prix habituel de 59 $, l’offre d’aujourd’hui équivaut à un plus bas historique d’Amazon, correspondant à notre mention précédente d’avril.

Bien qu’il ne s’agisse pas des modèles qui viennent d’être annoncés avec l’intégration Apple Find My, ces portefeuilles officiels en cuir MagSafe présentent bon nombre des mêmes fonctionnalités pour les propriétaires d’iPhone 12 existants et à venir d’iPhone 13. Le cuir européen spécialement tanné et fini se combine avec des aimants intégrés pour s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil et peut contenir deux pièces d’identité ou cartes bancaires différentes. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

