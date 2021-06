Apple Watch Series 6 tombe à un plus bas historique de 329 $, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par l’Apple Watch Series 6 tombant à des plus bas historiques juste à temps pour les débuts de watchOS 8. C’est à côté d’un 469 $ remise sur le dernier MacBook Air Intel et la première baisse de prix de l’année sur le SmartThermostat d’ecobee à 199 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Mise à niveau vers Apple Watch Series 6 avant watchOS 8

Amazon propose actuellement une remise sur une sélection de modèles Apple Watch Series 6, prenant 70 $ de rabais une sélection de styles. Notre premier choix est le GPS 44 mm + Cellular Blue Aluminium avec Deep Navy Sport Band à 459 $. Atteignant généralement 529 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique fixé une seule fois auparavant. Vous pourrez également économiser sur des modèles supplémentaires à partir de 329 $.

Apple Watch Series 6 arrive en tant que produit phare de la marque, offrant toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique ainsi qu’un capteur de sang/oxygène intégré. Outre un écran toujours plus lumineux, vous envisagez également l’inclusion de la nouvelle puce U1 et des temps de charge plus rapides. De plus, avec la prochaine version de watchOS 8, vous pourrez surveiller la fréquence respiratoire pendant le sommeil, régler plusieurs minuteries à la fois et essayer toutes les autres nouvelles fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Économisez 469 $ sur le dernier MacBook Air Intel

Woot propose une sélection de MacBooks Intel, Mac mini et autres d’Apple de la génération précédente à partir de 580 $. La tête d’affiche est le MacBook Air Intel 13 pouces 2020 avec 512 Go de stockage pour 830 $ dans un état reconditionné certifié. Après avoir été vendue au détail à l’origine pour 1 299 $, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 469 $ d’économies, est bien en deçà des mentions précédentes et marque le meilleur prix à ce jour.

Bien qu’il ne s’agisse pas du nouveau modèle M1 avec Apple Silicon sous le capot, le MacBook Air de la génération précédente d’Apple arrive avec à peu près le même design avec un écran Retina de 13,3 pouces avec prise en charge True Tone, la dernière itération de Magic Keyboard et Touch ID. Sans oublier la prise en charge de la nouvelle version de macOS Monterey cet automne. Alimenté par un processeur i5 de 10e génération, il dispose de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD pour compléter son autonomie de 11 heures et ses deux ports Thunderbolt 3. Comprend une garantie de 90 jours. Plongez dans notre examen pratique.

Le SmartThermostat d’ecobee en vente pour la première fois cette année à 199 $

Amazon propose actuellement le SmartThermostat compatible Ecobee HomeKit pour 199 $. Récupérant généralement 249 $, vous envisagez une économie de 50 $ avec l’offre d’aujourd’hui marquant la première baisse de prix notable de l’année et passant au meilleur prix depuis la saison des vacances l’année dernière. S’intégrant au reste de votre configuration HomeKit, le SmartThermostat d’ecobee apporte le contrôle de la température à Siri ainsi qu’un accès intégré à Alexa. Il arbore un écran tactile pour régler manuellement les paramètres, et il y a aussi un capteur de température fourni pour obtenir des lectures locales et régler des automatisations pour faire face à la chaleur estivale. Il vient également d’être annoncé que le SmartThermostat bénéficiera d’un support Siri embarqué. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres d’échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Test TP-Link Deco X68 : Wi-Fi 6 mesh rapide et facile [Video]

Test de la Ring Doorbell Pro 2: Plus de pixels et de nouvelles fonctionnalités de détection 3D [Video]

Test du Turtle Beach Recon 500 : ce casque simple a un son incroyable [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :