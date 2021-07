Apple Watch Series 6 voir 100 $ de réduction + 60 $ de réduction sur les AirPods Max

En tête d’affiche de toutes les meilleures offres d’aujourd’hui, vous trouverez des remises notables sur Apple Watch Series 6 qui arrivent à 100 $ de rabais. C’est à côté d’un plus bas historique sur les AirPods Max à la suite d’un 60 $ baisse de prix et balance intelligente eufy HealthKit d’Anker pour 18 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les offres Apple Watch Series 6 arrivent juste à temps pour essayer la version bêta publique de watchOS 8

Amazon propose actuellement des remises sur une sélection de modèles Apple Watch Series 6 à partir de 319 $. Avec tout ce qui est en vente, des offres en aluminium d’entrée de gamme aux modèles GPS + Cellular, la vente d’aujourd’hui offre des économies supérieures à celles du premier jour, ainsi qu’une série de nouveaux plus bas historiques jusqu’à 100 $ de rabais les étiquettes de prix habituelles.

L’Apple Watch Series 6 arrive en tant que produit phare de la marque, offrant toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique ainsi qu’un capteur de sang/oxygène intégré. Outre un écran toujours plus lumineux, vous envisagez également l’inclusion de la nouvelle puce U1 et des temps de charge plus rapides. De plus, avec la prochaine version de watchOS 8 (version bêta publique désormais disponible), vous pourrez surveiller la fréquence respiratoire pendant votre sommeil, régler plusieurs minuteries à la fois et essayer toutes les autres nouvelles fonctionnalités. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Profitez d’une remise de 60 $ sur les AirPods Max d’Apple

Amazon propose actuellement les AirPods Max d’Apple pour 489 $. En baisse par rapport au prix habituel de 549 $ que vous paieriez normalement, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 60 $ d’économies et revient au plus bas historique fixé une seule fois auparavant. Les récents AirPods Max d’Apple arrivent comme l’entrée la plus performante de la marque dans l’espace des écouteurs, arrivant avec toutes les fonctionnalités que vous avez appris à connaître et à aimer, de ses véritables écouteurs sans fil à un design supra-auriculaire et plus encore.

Centré autour d’une puce H1, les AirPods Max basculent également sur la suppression active du bruit associée à Spatial Audio, ainsi qu’à une lecture de 20 heures et à la prise en charge de Hey Siri, sans parler d’un design haut de gamme composé d’aluminium, d’un auvent en maille tricotée et de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante mais coûteuse dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement avec ce dernier.

Seulement 18 $ vous rapportent à la balance intelligente eufy HealthKit d’Anker

La vitrine Amazon officielle d’eufy propose actuellement sa balance intelligente Bluetooth Anker C1 pour 18 $. Atteignant généralement 30 $, vous envisagez une économie de plus de 40 %, l’offre d’aujourd’hui étant inférieure de quelques centimes à notre mention précédente pour marquer le meilleur prix à ce jour. La balance intelligente eufy d’Anker est un excellent moyen de tirer le meilleur parti de vos entraînements et de votre routine d’exercices grâce à une variété de capteurs qui peuvent tout suivre, du poids à la graisse corporelle, en passant par l’IMC, la masse osseuse et huit autres statistiques. De plus, il s’associera à Apple Health et à Google Fit pour intégrer les données dans votre écosystème préféré.

Les meilleures offres d’échange

. garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou rendez-vous directement chez notre partenaire de reprise si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils usagés contre de l’argent et prendre en charge . en cours de route !

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !

Critique : Ajout de l’applique murale Govee Glide à ma configuration de studio [Video]

Hands-on: Xbox révèle trois contrôleurs sur le thème Space Jam: A New Legacy – The Game [Video]

Prise en main des Echo Show 5 et 8 2e génération : quel est le meilleur pour vous ? [Video]

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :