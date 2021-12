Apple Watch Series 6 vs SE : laquelle est faite pour vous ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Nous l’avons déjà dit : les montres Apple sont difficiles à battre. L’Apple Watch Series 6 est l’une des meilleures montres connectées pour tous ceux qui souhaitent vivre une expérience complète et peuvent se permettre de payer pour cela. L’Apple Watch SE offre une excellente expérience globale pour tous ceux qui ont un budget limité. Si vous êtes déjà investi dans l’écosystème Apple, l’un ou l’autre appareil est un investissement particulièrement intéressant.

Alors comment choisir ? Nous sommes là pour vous aider avec cette comparaison Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE. Lisez ce que ces deux appareils ont en commun et ce qui les distingue.

Apple Watch Series 6 contre Apple Watch SE

Les spécifications

Apple Watch SEApple Watch Series 6Affichage

Apple Watch SE :

LTPO OLED Rétine

368 x 448 pixels

Apple Watch série 6 :

LTPO OLED Rétine

368 x 448 pixels

Affichage permanent

Dimensions et poids

Apple Watch SE :

44 mm :

44x38x10.7mm

GPS : 36,2 g

GPS+Cellulaire : 36.36g

40 mm :

40x34x10.7mm

GPS : 30,49 g

GPS+Cellulaire : 30,68g

Apple Watch série 6 :

44 mm :

44x38x10.7mm

Aluminium : 36,5 g

Acier inoxydable : 47,1 g

Titane : 41,3 g

40 mm :

40x34x10.7mm

Aluminium : 30,5 g

Acier inoxydable : 39,7 g

Titane : 34,6g

Durabilité

Apple Watch SE :

WR50

Apple Watch série 6 :

WR50SoC

Apple Watch SE :

Apple S5 avec processeur dual-core 64 bits

Pomme W3

Apple Watch série 6 :

Apple S6 avec processeur dual-core 64 bits

Pomme W3

Pomme U1

RAM

Apple Watch SE :

1 Go

Apple Watch série 6 :

1 Go

Stockage

Apple Watch SE :

32 Go

Apple Watch série 6 :

32 Go

Batterie

Apple Watch SE :

18 heures

Câble de charge rapide magnétique USB-C

Apple Watch série 6 :

18 heures

Câble de charge rapide magnétique USB-C

Logiciel

Apple Watch SE :

WatchOS 8.1

Apple Watch série 6 :

WatchOS 8.1

Matériaux et couleurs du boîtier

Apple Watch SE :

Aluminium

Gris sidéral, argent, or

Apple Watch série 6 :

Aluminium, acier inoxydable, titane

Aluminium : argent, gris sidéral, or, bleu, produit rouge

Acier inoxydable : argent, graphite, or

Titane : Titane, noir sidéral

Connectivité

Apple Watch SE :

GPS

GLONASS

Galilée

QZSS

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

Bluetooth 5.0

Modèle A2353 (40 mm)

Modèle A2354 (44 mm)

Bandes LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66

Apple Watch série 6 :

GPS/GNSS

GLONASS

Galilée

QZSS

Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.0

Modèle A2293 (40 mm)

Modèle A2294 (44 mm)

Bandes LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66

Capteurs

Apple Watch SE :

Altimètre toujours allumé

Capteur cardiaque optique de deuxième génération

Accéléromètre

Gyroscope

Détecteur de lumière ambiante

Apple Watch série 6 :

Altimètre toujours allumé

Capteur cardiaque optique de troisième génération

Accéléromètre

Gyroscope

Détecteur de lumière ambiante

Capteur d’oxygène dans le sang

ECG

Compatibilité

Apple Watch SE :

iOS 14 ou version ultérieure

Apple Watch série 6 :

iOS 14 ou version ultérieure

Les caractéristiques

Eric Zeman / Autorité Android

L’Apple Watch SE et la série 6 sont très similaires en termes de design. Les seules différences sont les matériaux du boîtier et les coloris disponibles. Les utilisateurs peuvent trouver le SE uniquement en aluminium, tandis que la série 6 est disponible en aluminium, en acier inoxydable et en titane. De plus, si vous optez pour une série 6 haut de gamme, vous pouvez également mettre à niveau votre appareil avec un verre saphir. L’Apple Watch SE est limitée au verre Ion-X, qui est plus sensible aux rayures.

Du point de vue des couleurs, la série 6 est disponible en argent, gris sidéral, or, bleu et rouge, mais vous ne trouverez le SE qu’en argent, gris sidéral et or. Heureusement, les deux appareils sont dotés de bandes interchangeables, il existe donc encore de nombreuses possibilités d’ajouter de la couleur à l’un ou l’autre choix.

En ce qui concerne l’affichage, seule la série 6 offre une fonctionnalité toujours active. Le SE s’allumera chaque fois que vous levez votre poignet. Les deux ont 32 Go de stockage interne et abritent des microphones et des haut-parleurs internes. Là où la série 6 utilise un système plus récent sur une puce qui, selon Apple, est jusqu’à 20 % plus rapide que son prédécesseur, la SE reste avec les mêmes spécifications que la série 5. Nous n’avons trouvé aucune plainte concernant la SE en termes de performances rapides, mais c’est un point de données différenciant.

Apple Watch SE Apple Watch série 6

Les principales caractéristiques de santé et de remise en forme à prendre en compte lors de la comparaison entre l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 6 sont les capteurs. La surveillance de l’oxygène dans le sang et les capteurs d’électrocardiogramme sont absents du modèle SE, donc s’il s’agit de ruptures d’accord, vous devrez passer à la série 6. Cela étant dit, l’Apple Watch SE offre toujours une surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée. Comme la série 6, il peut vous dire si votre fréquence cardiaque est anormalement élevée ou basse, et les deux appareils vous avertiront également s’ils détectent des fréquences cardiaques irrégulières. La série 6 utilise un capteur amélioré, c’est donc le leader si vous voulez le meilleur en termes de précision.

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Après les heures, les différences dans le suivi du sommeil méritent également d’être prises en compte. Nous avons tendance à trouver au mieux le suivi du sommeil sur les montres Apple, en particulier par rapport à des entreprises comme Fitbit. Cependant, si vous choisissez la série 6, vous pouvez utiliser le capteur SpO2 pour suivre votre oxygène dans le sang pendant que vous dormez. Malheureusement, ce n’est pas un capteur validé cliniquement, il ne peut donc pas vous alerter des signes potentiels d’apnée du sommeil. En ce qui concerne le suivi de la condition physique, les deux appareils suivent automatiquement une variété d’entraînements et peuvent en suivre manuellement de nombreux autres. L’un ou l’autre suit vos pas, votre fréquence cardiaque au repos et active, la consommation d’énergie active et au repos, les minutes debout, la distance parcourue, les étages gravis, etc.

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Dans l’ensemble, l’Apple Watch SE ne fait pas de réels sacrifices dans les fonctionnalités de la montre intelligente par rapport à la série 6. Ils ont la même bibliothèque de cadrans de montre, et les deux permettent aux utilisateurs de partager des visages avec des amis. Les deux vous permettent d’accéder à une bibliothèque d’applications inégalée, d’obtenir l’assistance de Siri, d’effectuer des achats avec Apple Pay, de contrôler des appareils domestiques intelligents et bien plus encore. De plus, contrairement à la fragmentation logicielle de Wear OS, watchOS 8.1 d’Apple alimente à la fois la série 6 et la SE.

La configuration familiale est également disponible sur les deux modèles, vous permettant de configurer une Apple Watch pour vos enfants s’ils n’ont pas d’iPhone.

Le prix

Apple Watch SE Apple Watch série 6

Il est difficile de ne pas être enthousiasmé par le prix de l’Apple Watch SE. À partir de 279 $, il se situe entre la série 3 à 199 $ et la série 6, à partir de 399 $. Pour 80 $ de plus que la série 3, les utilisateurs profitent d’un processeur amélioré et d’un meilleur affichage. En abandonnant quelques capteurs, ils peuvent économiser plus de 100 $. Notre avis l’appelle « l’option Boucle d’or » car elle atteint l’équilibre parfait entre le prix et les fonctionnalités.

Apple Watch série 6

Apple Watch de dernière génération à un prix équitable

L’Apple Watch Series 6 ajoute un oxymètre de pouls, un écran toujours plus lumineux et deux nouvelles couleurs. Il s’agissait de la montre intelligente la plus haut de gamme d’Apple en 2020 et peut être une alternative solide à la série 7 plus chère.

L’Apple Watch Series 6 commence à 399 $ pour le modèle 40 mm uniquement Bluetooth et à 499 $ pour le modèle LTE. Avec la sortie de l’Apple Watch Series 7, Apple ne vend plus ce modèle directement, mais vous pouvez toujours en trouver un chez des détaillants comme Amazon. Nous pensons que la série 6 résiste à la série 7, avec bon nombre des mêmes spécifications et fonctionnalités, si vous pouvez la trouver en vente.

Apple Watch SE

L’Apple Watch que la plupart des gens devraient acheter

L’Apple Watch SE est abordable et dispose d’un ensemble de fonctionnalités solides, ce qui en fait la bonne Apple Watch pour la plupart des gens.

Les prix des deux produits sont compétitifs pour ce qu’ils offrent. Avec une excellente prise en charge des applications, un design élégant et de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique, de la santé et du sommeil, la valeur est difficile à contester.

Apple Watch Series 6 vs SE : laquelle acheter ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Nous classons systématiquement la dernière Apple Watch comme la meilleure montre connectée que vous puissiez acheter. En ce qui concerne l’Apple Watch Series 6 vs SE, c’est presque une situation gagnant-gagnant.

Avec son prix compétitif, le SE est l’appareil que la plupart des acheteurs devraient acheter. C’est le niveau inférieur d’Apple Watch, vous ferez donc sans aucun doute quelques compromis. Cependant, c’est un compagnon de smartphone très performant offrant la plupart des fonctionnalités que les gens veulent réellement. Par exemple, la surveillance de l’oxygène dans le sang est un élément incontournable dans les appareils portables, mais ce n’est pas nécessairement un facteur décisif pour l’utilisateur moyen.

La série 6 est le bon choix pour tous ceux qui ont de l’argent supplémentaire à revendre. C’est un peu cher, mais si vous ne pouvez pas vivre sans ses fonctionnalités premium, ce n’est pas une erreur d’acheter. La série 6 est particulièrement utile pour toute personne ayant des antécédents médicaux de problèmes cardiaques ou pour les utilisateurs particulièrement intéressés par la surveillance avancée de la santé. Ce n’est pas tout à fait à égalité avec certains des meilleurs appareils axés sur le fitness comme ceux de la gamme Garmin, mais si vous voulez la meilleure smartwatch globale, il n’y a pas beaucoup mieux.

En bref, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre de ces appareils. L’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE sont toutes deux d’excellents achats.

